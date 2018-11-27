01:09
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Захват украинских кораблей в Азове: стало известно о состоянии здоровья военнопленных

      212 Читати новину українською

      27 ноября в оккупированном Симферополе 15 украинским пленным избрали меру пресечения – до двух месяцев ареста.

      Под стены "суда" приехали десяток журналистов и активистов, чтобы поддержать пленных моряков.

      Читайте также: Военные не будут заселяться в жилищах украинцев, – Тука о военном положении

      Кримачанин, который вышел на поддержку украинских военнопленных сказал, что суд усиленно охраняют, а у самих крымских татар обыскивают.

      К сожалению, сказать слова поддержки задержанным не удалось, ведь на заседание допустили только российских журналистов. Пообщаться с украинскими моряками разрешили только их адвокатам. И то, не долго. Так называемые судьи избрали меры для нескольких моряков.

      Ничего незаконного они не сделали, и это видно в протоколе. Тем не менее, им избрали меру пресечения – содержание под стражей. Для моего подзащитного – до 25 января 2019 года,
      – сказал адвокат Андрея Оприска Маммет Мамбетов.

      Моряков разделили на три группы: 15 сразу избрали меру пресечения, а остальных привезут в суд в среду, 28 ноября. Среди них – Олег Мельничук – командир буксира "Яны Капу".

      Его содержат в изоляторе временного содержания в городе Белогорске. Мне удалось попасть к нему, пообщаться, поддержать его дух. Чувствует он себя более-менее, понимает в какую ситуацию они попали. Считает себя полностью невиновным,
      отметил адвокат Олега Мельничука Эдем Семедляев.

      Украинские корабли, взятые в плен РФ

      Еще несколько моряков сейчас остаются в медчасти воинской части в Керчи. Отец Василия Сороки Виктор сказал, что его сын ранен и находится в больнице, однако местонахождение не известно. Вчера Васе дали возможность позвонить своей жене Ирине, он сказал несколько фраз: жив, здоров, руки-ноги целы и все.

      Стоит отметить, что из-за признания, которое под давлением предоставили некоторые военные – для них смогут просить самые строгие меры предосторожности.

      Не знаю, какое на них было психологическое или физическое давление, чтобы они такое сказали. В первые часы давление самое большое. Пока человек находится в состоянии шока – на него давят максимально, чтобы выжать его как лимон,
      – сказал бывший военнопленный Владимир Жемчугов.

      Командование моряков уже заявило, что не осуждает героев, ведь скорее всего псевдо признание просто выбили из задержанных. Об этом написал командующий военно-морских сил в открытом письме.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма Судьи
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 27 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 3169
      Главные новости 27 ноября: судилище над украинскими моряками в Крыму и операция Савченко
      27 ноября , 22:44 Главные новости 27 ноября: судилище над украинскими моряками в Крыму и операция Савченко
      1594
      Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      27 ноября , 22:00 Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      Павло Казарін 165
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 1539
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      27 ноября , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      114711
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук