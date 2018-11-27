Захват украинских кораблей в Азове: стало известно о состоянии здоровья военнопленных

27 ноября в оккупированном Симферополе 15 украинским пленным избрали меру пресечения – до двух месяцев ареста.

Под стены "суда" приехали десяток журналистов и активистов, чтобы поддержать пленных моряков.

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Кримачанин, который вышел на поддержку украинских военнопленных сказал, что суд усиленно охраняют, а у самих крымских татар обыскивают.

К сожалению, сказать слова поддержки задержанным не удалось, ведь на заседание допустили только российских журналистов. Пообщаться с украинскими моряками разрешили только их адвокатам. И то, не долго. Так называемые судьи избрали меры для нескольких моряков.

Ничего незаконного они не сделали, и это видно в протоколе. Тем не менее, им избрали меру пресечения – содержание под стражей. Для моего подзащитного – до 25 января 2019 года,

– сказал адвокат Андрея Оприска Маммет Мамбетов.

Моряков разделили на три группы: 15 сразу избрали меру пресечения, а остальных привезут в суд в среду, 28 ноября. Среди них – Олег Мельничук – командир буксира "Яны Капу".

Его содержат в изоляторе временного содержания в городе Белогорске. Мне удалось попасть к нему, пообщаться, поддержать его дух. Чувствует он себя более-менее, понимает в какую ситуацию они попали. Считает себя полностью невиновным,

– отметил адвокат Олега Мельничука Эдем Семедляев.

Украинские корабли, взятые в плен РФ

Еще несколько моряков сейчас остаются в медчасти воинской части в Керчи. Отец Василия Сороки Виктор сказал, что его сын ранен и находится в больнице, однако местонахождение не известно. Вчера Васе дали возможность позвонить своей жене Ирине, он сказал несколько фраз: жив, здоров, руки-ноги целы и все.

Стоит отметить, что из-за признания, которое под давлением предоставили некоторые военные – для них смогут просить самые строгие меры предосторожности.

Не знаю, какое на них было психологическое или физическое давление, чтобы они такое сказали. В первые часы давление самое большое. Пока человек находится в состоянии шока – на него давят максимально, чтобы выжать его как лимон,

– сказал бывший военнопленный Владимир Жемчугов.

Командование моряков уже заявило, что не осуждает героев, ведь скорее всего псевдо признание просто выбили из задержанных. Об этом написал командующий военно-морских сил в открытом письме.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.