Захватывает дух: Усик показал эмоциональное видео с тренировочного лагеря перед боем с Белью
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) на своем новом Youtube-канале опубликовал видео про его тренировочный лагерь перед боем с британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО).
На видео Усик рассказал про свои тренировочные условия и эксклюзивно для подписчиков показал уникальные чемпионские пояса, которые он получил за победу в финале WBSS.
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Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.
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Источник: 24 Канал
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