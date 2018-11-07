Захватывает дух: Усик показал эмоциональное видео с тренировочного лагеря перед боем с Белью

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) на своем новом Youtube-канале опубликовал видео про его тренировочный лагерь перед боем с британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО).

На видео Усик рассказал про свои тренировочные условия и эксклюзивно для подписчиков показал уникальные чемпионские пояса, которые он получил за победу в финале WBSS.

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Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.

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