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      Захватывает дух: Усик показал эмоциональное видео с тренировочного лагеря перед боем с Белью

      117 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) на своем новом Youtube-канале опубликовал видео про его тренировочный лагерь перед боем с британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО).

      На видео Усик рассказал про свои тренировочные условия и эксклюзивно для подписчиков показал уникальные чемпионские пояса, которые он получил за победу в финале WBSS.

      Читайте также: Усик в стиле "Бригады" отправился на бой с Белью: видео

      Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.

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      Теги: Бокс Спорт Усик – Белью Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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