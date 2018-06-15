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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Захватывающие фото и видео с поверхности Юпитера

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Поверхность Юпитера
Поверхность Юпитера / Фото: NASA

Юпитер – это крупнейшая планета в Солнечной системе. На планете происходит немало ярких явлений: штормы, молнии, полярные сияния и многое другое, которые регулярно фиксирует космическая станция "Юнона".

Конечно, ученых эти снимки и видео интересуют потому, что дают возможность лучше изучить планету. Но большинство людей смотрят на эти фото, потому что выглядят они действительно увлекательно.

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Как известно, "Юнона" уже пять лет как вышла на стабильную орбиту вокруг Юпитера. Станция сближается с планетой один раз в 53 дня.

Так, в декабре прошлого года "Юнона" зафиксировала воздушную бурю на планете. Тогда аппарат находился примерно в 9 тысячах километров от облачного слоя Юпитера.

Буря на Юпітері

Буря на Юпитере

В феврале этого года Юнона передала на Землю снимок северного пояса облаков Юпитера, который был сделан с расстояния 8 186 километров от облаков.

Як рухають хмари на Юпітері

Как двигаются облака на Юпитере

Следующее фото выглядит как конфетка, но это опять кадр с Юпитера. На снимке видна розовая буря на планете. Почему у шторма появился розовый оттенок, в NASA не объяснили.

Рожева буря на Юпітері

Розовая буря на Юпитере

Кроме того, ученые сделали видео, на котором видно, как движутся облака над поверхностью планеты. Выглядит очень эффектно, словно гипнотизирует. Кстати, благодаря этим кадрам астрономы смогут понять траекторию и скорость движения облаков, что позволит подробнее изучить погодные явления на Юпитере.

Облака на Юпитере

 

Теги: Техно Юпитер NASA Космос
Источник: 24 Канал
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