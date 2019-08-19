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      Захватывал Славянск и переправлял из России оружие: СБУ задержала пророссийского боевика

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      Задержание боевика
      Задержание боевика / пресс-служба СБУ

      Злоумышленника задержали на территории Украины – в Запорожской области. Боевик был членом так называемой "ДНР" пока пророссийские оккупанты не объявили его в "розыск".

      В ряды незаконного формирования он попал прямо из-за решетки. Там он отбывал срок за тяжкие преступления. Однако оккупанты в апреле 2014 года освободили его и взяли к себе.

      В СБУ – удачный день: Еще одного пророссийского наемника задержали на Киевщине

      В Славянске преступник присоединился к террористической группе под руководством Игоря Гиркина (Стрелкова).

      В ней мужчина находился на "должности" стрелка, а также принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска, в снабжении из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции. Кроме того, с оружием в руках он противостоял Вооруженным Силам Украины.

      Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение "Боевые коты" 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции так называемой "ДНР". Однако долго оккупанты его за своего не держали: в 2017 году "свои" же обвинили боевика в разбое и объявили в розыск так называемыми правоохранительными органами "ДНР".

      В конце июля 2019-го злоумышленник прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников. Они переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе. Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания.

      Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "Создание террористической группы или террористической организации". Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

      Задержание пророссийского боевика в Запорожье: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СБУ Война на Донбассе Пророссийские боевики
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