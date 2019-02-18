Захватывали украинские корабли: в полиции показали фото преступников из "самообороны Крыма"

Правоохранители установили личности руководителя и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали участие в захвате украинских кораблей. Сейчас их разыскивают.

Незаконный "Рубеж" входил в состав "самообороны Крыма", сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции по Автономной Республике Крым и городу Севастополь.

Смотрите также: Оккупанты выдали детям учебники, разжигающие ненависть к крымским татарам: фото

Формирование действовало на территории теперь оккупированного Севастополя. Правоохранители отмечают, что установили личность руководителя – ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.



Формирование "Рубеж" входило в "самооборону Крыма"

Также определили 9 участников вооруженного формирования. Они в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного корабля "Славутич", военных частей ВСУ, а также в развертывании и деятельности блокпостов. Им грозит до восьми лет лишения свободы.



Преступники захватывали украинские корабли

Отметим. в сентябре 2018 сотрудники прокуратуры и полиции установили личности 900 участников так называемой "самообороны Крыма", которые принимали активное участие в незаконной аннексии полуострова в марте 2014 года.