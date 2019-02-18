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      Захватывали украинские корабли: в полиции показали фото преступников из "самообороны Крыма"

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      Полиция установила "самооборонцев Крыма", которые захватывали украинские корабли
      Полиция установила "самооборонцев Крыма", которые захватывали украинские корабли / Нацполиция

      Правоохранители установили личности руководителя и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали участие в захвате украинских кораблей. Сейчас их разыскивают.

      Незаконный "Рубеж" входил в состав "самообороны Крыма", сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции по Автономной Республике Крым и городу Севастополь.

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      Формирование действовало на территории теперь оккупированного Севастополя. Правоохранители отмечают, что установили личность руководителя – ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.


      Формирование "Рубеж" входило в "самооборону Крыма"

      Также определили 9 участников вооруженного формирования. Они в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного корабля "Славутич", военных частей ВСУ, а также в развертывании и деятельности блокпостов. Им грозит до восьми лет лишения свободы.


      Преступники захватывали украинские корабли

      Отметим. в сентябре 2018 сотрудники прокуратуры и полиции установили личности 900 участников так называемой "самообороны Крыма", которые принимали активное участие в незаконной аннексии полуострова в марте 2014 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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