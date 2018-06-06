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Заядлый фанат Marvel сделал рекордное количество тату с супергероями

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Рик Сколамьеро
Рик Сколамьеро / www.guinnessworldrecords.com

36-летний канадец Рик Сколамьеро в течение 7 лет размещал на своем теле изображения главных супергероев киностудии Marvel и на 31-м изображении вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Настоящий фанат супергеройских фильмов набивал татуировки даже в очень пикантных местах, – на его правой ягодице разместился Вижн, а на левой – Человек-паук. Также его тело украшено такими звездами фильмов, как Железный человек, Капитан Америка, Локи, Дедпул, Веном, мутанты из команды Людей Икс и многие другие.

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Рик Сколамьеро

Что интересно, на его правой руке даже набита татуировка в виде автографа легенды комиксов Marvel Стэна Ли. По словам Рика, как-то создатель оригинальных комиксов расписался на теле Сколамьеро и тот сверху на росписи набил тату.

А такое увлечение героями студии Marvel после 31-й набитой татуировки отметила Книга рекордов Гиннеса, записав его как человека с "наибольшим количеством персонажей из комиксов Marvel, которые были витатуированны на человеческом теле".

 

 

Теги: LifeStyle Кино Рекорды Тату
Источник: 24 Канал
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