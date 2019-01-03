Заявку о кредите на жилье от государства теперь можно подать онлайн: пошаговая инструкция

Отныне заявку для участия в программе кредитования от Госфонда содействия молодежному жилищному строительству можно оформить онлайн.

Процедура онлайн-оформления кредитов на жилье от государства заработает с 4 января 2019 года.

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Все желающие могут подавать соответствующие заявки для участия в программе в электронном варианте.

Как информирует пресс-служба Госмолодежжилья, для этого сначала следует проверить, имеете ли вы право на получение такого кредита.

Это можно сделать на сайтах региональных управлений Госмолодежжилья по месту регистрации и зарегистрироваться через соответствующий сайт.

Как подать заявку о кредите на жилье из уставного капитала Госмолодежжилья: пошаговая инструкция:



Как молодежи в Украине оформить кредит на жилье от государства

Напомним, в конце 2018-го Кабмин решил увеличить уставный капитал Госфонда содействия молодежному жилищному строительству на 30 миллионов гривен.

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