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      Заявку о кредите на жилье от государства теперь можно подать онлайн: пошаговая инструкция

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      Как молодежи оформить кредит на жилье от государства
      Как молодежи оформить кредит на жилье от государства / unsplash.com

      Отныне заявку для участия в программе кредитования от Госфонда содействия молодежному жилищному строительству можно оформить онлайн.

      Процедура онлайн-оформления кредитов на жилье от государства заработает с 4 января 2019 года.

      Читайте также: Кредит на жилье от государства для молодежи: как это действует

      Все желающие могут подавать соответствующие заявки для участия в программе в электронном варианте.

      Как информирует пресс-служба Госмолодежжилья, для этого сначала следует проверить, имеете ли вы право на получение такого кредита.

      Это можно сделать на сайтах региональных управлений Госмолодежжилья по месту регистрации и зарегистрироваться через соответствующий сайт.

      Как подать заявку о кредите на жилье из уставного капитала Госмолодежжилья: пошаговая инструкция:

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      кредит молодь житло інструкція

      кредит молодь житло держава
      Как молодежи в Украине оформить кредит на жилье от государства

      Напомним, в конце 2018-го Кабмин решил увеличить уставный капитал Госфонда содействия молодежному жилищному строительству на 30 миллионов гривен.

      Планируете ли Вы в 2019-м покупать жилье?

       
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      Теги: Новости Украины Рынок недвижимости Кредит Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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