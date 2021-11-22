Країні показали карти і секретні плани, на яких російські вояки шматують південь і північ країни.
До теми Нова атака Росії на Україну може стати перевиданням Корейської війни
Думки розділились.
Одні кажуть заява Буданова – інформаційна провокація аби відволікти від скандалу довкола "вагнерівців".
Інші – вірять. Серед них Арестович та інші позитивні блогери Банкової.
Так от, на мою думку, є простий індикатор, який вже цього тижня продемонструє скільки правди, і скільки маніпуляції в цій заяві.
Якщо це правда, і нас чекає за два місяці вторгнення тоді Влада повинна оперативно діяти і вже на цьому мають відбутись наступні події:
- Президент має ініціювати закрите засідання РНБОУ та парламенту;
- Уряд внести зміни до бюджету, збільшивши асигнування на армію;
- депутати зібратись на позачергове засідання та ухвалити рішення про надзвичайний стан у північних, південних та східних областях;
- оголошена мобілізація;
- розпочати формуватися загони тероборони;
- почати перекидати війська у зони ймовірного вторгнення;
- Міністр Оборони має прокоментувати свою заяву, що він не вірить у російське вторгнння.
І це лише одна десята необхідних заходів.
Якщо ж цього не станеться тоді є три варіанти:￼
- заява – фейк. Військовий свідомо пішов на обман суспільства і має понести покарання;
- країною керують зрадники, які готуються до здачі краіни;
- країною керують безпринципні політикани, які заради рейтингів та влади готові маніпулювати суспільною думкою.