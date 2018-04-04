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Заявление аграрного холдинга "Авангард" по распространению информации о деле САП Холодницкого

68 Читати новину українською
Агрохолдинг
Агрохолдинг "Авангард" / investinkherson.gov.ua

В течение двух лет Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляется досудебное расследование предприятий аграрного холдинга "Авангард" относительно возможного незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, сформировавшегося после введения в эксплуатацию в 2015 году двух крупнейших птицекомплексов в Херсонской и Хмельницкой областях.

Компании агрохолдинга "Авангард" в 2015 году ввели в эксплуатацию два крупнейших птицекомплекса в Евразии полного цикла производства (зона подращивания мощностью 5 млн. голов; зона промышленного производства мощностью 11,4 млн голов; комбикормовые заводы, инкубаторы) согласно мировым стандартам. Технологические решения внедрялись самыми известными производителями оборудования в области птицеводства.

Общая сумма инвестиций составила около 700 млн. долларов, которые компания привлекла на международных рынках капитала и рынка Украины.

Основным аргументом детективов НАБУ является то, наши компании к 01/01/2016 года как производители сельскохозяйственной продукции находились на специальном режиме налогообложения налога на добавленную стоимость (данное право предоставлялись всем украинским производителям сельскохозяйственной продукции).

Все эти обвинения были перепроверены в 2016 и 2017 в ходе расследований Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины по аналогичным обвинениям за тот же период и были приняты решения о закрытии уголовных производств.

В течение двух лет сотрудники агрохолдинга способствовали проведению всех необходимых следственных действий досудебного расследования НАБУ. В частности, было направлено компании на выполнение около 70 постановлений суда и запросов о предоставлении информации и документов, было предоставлено десятки ответов на все запросы, документация прошла все необходимые экспертизы.

Но все действия НАБУ направлены были на дестабилизацию и разбалансирование деятельности предприятий холдинга и детективы продолжали незаконные действия: проведено большое количество варварских обысков на предприятиях с изъятием серверов и оборудования, что приводило к остановке операционных процессов, были допрошены всех работников холдинга в этом деле. Детективы не обращали внимание на все доказательства компании "Авангард" по законности возмещения НДС и выдвигали абсурдные обвинения холдингу в том, что компания сегодня является крупнейшим сельскохозяйственным производителем в Украине, производит огромное количество продукции и имеет право на возмещение НДС, как и другие украинские агропредприятия.

До сих пор мы не комментировали данную ситуацию в связи с тем, что компания надеялась на принятие законных решений антикоррупционными правоохранительными органами. Неоднократно мы обращались к руководству НАБУ и САП относительно незаконных действий и игнорирования выполнения закона Украины детективами НАБУ. Мы предоставили все аргументы о нецелесообразности данного уголовного производства, ведь данные факты были исследованы СБУ Украины и Генеральной прокуратурой.

Согласно закону 7275, который всем известен как "Маски-шоу стоп", который поддержали премьер-министр и президент Украины, руководство САП должно было не передавать производство в другой правоохранительный орган о продолжении расследования, а принять решение о закрытии незаконного уголовного судопроизводства на основании п.10 ч.1 ст.284 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мы всегда оставляем за собой законное право в отношении мирных протестов, потому что на сегодня мы – это не только агрохолдинги "Авангард" и "Укрлендфарминг", а 37 тысяч работников, которые стали заложниками незаконных действий антикоррупционных правоохранительных органов, что приводит к дестабилизации и разбалансировке деятельности компании.

Теги: ГПУ СБУ Новости Украины НАБУ Инвестиции
Источник: 24 Канал
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