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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Заявление Луценко об отставке – эмоциональнаое: скоро он остынет и начнет "с чистого листа"

      Актуальное интервью 47 Читати новину українською

      В Раде создали Временную комиссию по расследованию нападений на активистов. Правоохранительные органы заявили, что будут всячески сотрудничать с ней. О том, чем будет заниматься комиссия в студии 24 канала рассказал народный депутат и глава комиссии – Борислав Береза.

      Толчком для создания Временной комиссии стала смерть известной активистки Екатерины Гандзюк.

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      Как сказал глава комиссии Борислав Береза, к полиции у него меньше всего вопросов, потому что они нашли исполнителей, а также всех, кто участвовал в совершении преступления. Однако, главный вопрос остается без ответа – кто был заказчиком убийства.

      Мне бы очень не хотелось, чтобы люди занимались пиаром на костях, более того, я сегодня увидел, как люди, которые не стали членами комиссии очень обижены и они рассказывают что это все сделано для того, чтобы они не стали президентами,
      – отметил Береза.

      Также, по его мнению, очень важно сотрудничество адвоката Екатерины Гандзюк с комиссией, которая накануне отказала в сотрудничестве.

      В четверг будет первое заседание комиссии, а к 1 февраля они должны закончить работу. Береза отметил, что депутаты будут работать не только с делом херсонской активистки Екатерины Гандзюк, но и с другими нападениями на активистов.

      Я без восторга отношусь к тому, что возглавляю эту комиссию, потому что понимаю, что в конце получу недовольство одной или другой стороны. Всегда есть недовольство, все же хотят получить победу в свою сторону. Здесь будет иначе, будет констатация происходящего,
      – заявил Береза.

      О решении Юрия Луценко уйти в отставку Береза подчеркнул, что это было эмоциональное заявление, и он думает, что генпрокурор остынет и завтра начнет "с чистого листа".

      "Еще одно – мне очень не понравилось, что вышла утечка информации, которая, действительно, помогает правоохранителям говорить о том, если они будут сотрудничать с депутатами, то может такое опять повториться", – добавил глава ВСК.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Теги: Криминальные новости Новости Украины ГПУ Екатерина Гандзюк Новости политики Юрий Луценко Верховная Рада Борислав Береза
      Источник: 24 канал
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