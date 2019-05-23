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      Заявление о референдуме на Донбассе: появились новые детали со встречи активистов с Зеленским

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      Референдум Зеленского на Донбассе: что это - встреча Зеленского и активистов
      У Зеленского заявили о референдуме на Донбассе / Акценты

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с активистами, чтобы прояснить информацию о вероятном референдуме, который будет касаться мирных переговоров с Россией.

      Разговор длился около часа, в общем присутствовали 5 активистов, рассказала волонтер, которая была приглашена на встречу с Зеленским, Наталия Воронкова в комментариях 24 каналу.

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      Что означает этот референдум и почему общество восприняло его негативно?

      Как отметила Воронкова, Владимир Зеленский объяснил, что под референдумом он не имел в виду законодательную инициативу, он говорил про опрос, благодаря которому хочет выяснить мнение населения.

      Мы отметили, что такое решение (референдум, – 24 канал) вызывает негативную реакцию общества, потому что всем известны результаты референдума на Донбассе и в оккупированном Крыму. Поэтому это для населения как красная тряпка перед быком,
      – ответила волонтер.

      Она подчеркнула, что на такую тему нужно говорить осторожно. "К примеру, переговоры с Россией – это одна тема, которую общество однозначно воспримет хорошо. А если говорить о мирных договоренностях с Россией, то на это общество отреагирует негативно", – добавила Воронкова.

      Что Зеленскому предложили волонтеры?

      Наталия Воронкова сказала, что волонтеры предложили президенту изменить слово "референдум" на "опрос", если он таковым считается. "Но, к сожалению, Зеленский сказал, что пока этого сделать не может, потому что именно "референдум" является прописанным в его программе", – отметила активистка.

      После того, как мы вышли со встречи с президентом, появилась статья главы АП Андрея Богдана, где он говорит, что в Конституции есть много недостатков, вследствие чего появляются такие негативные явления, как Майдан и тому подобное. Извините, но называть Майдан негативным явлением – это как плевок на Небесную Сотню – то есть на тех, кто погиб во время революции Достоинства,
      – ответила Воронкова.

      По словам волонтера, Зеленский спрашивал, является ли важным для активистов мир на Донбассе, на что они ответили: "В зависимости от того, какой ценой этот мир будет достигнут".

      "Как будет проходить опрос на Донбассе – Зеленский не ответил. Единственное, что он сказал, – как он будет доносить через информационную политику свою мысль до жителей Донбасса и оккупированного Крыма. Это вопрос относительно опроса на Донбассе мы будем контролировать со стороны общественности", – подытожила Воронкова.

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      Отметим, что в СМИ и социальных сетях начали распространять информацию относительно опроса военнослужащих и их отношения к незаконным вооруженным формированиям, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Зато Воронкова прокомментировала, что Зеленский это отрицал, поэтому сейчас занимаются поисками того, кто мог отправить это письмо.

      Какова позиция Зеленского:

      По словам Тима Златкина, который присутствовал на встрече, позиция Зеленского такова:

      – о переговорах с агрессором – тема дискуссионная  и даже кадровая, поскольку дело касается глав рабочих групп по "Минску";

      – референдум воспринимать не как законодательную инициативу, а чем-то вроде опроса населения;

      – "Я хочу, чтобы остановить огонь", – прямая речь Зеленского. Активисты на это ответили, что они хотят победы в войне, поскольку когда начинается риторика о прекращении огня, на их головы летит много железа на Донбассе",

      – они создают большую рабочую группу регулярного диалога с волонтерами и общественностью;

      – "Ни метра украинской земли не сдадим агрессору".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости политики Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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