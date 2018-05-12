Заявление об угрозах дипломату от "ветеранов АТО": МИД Украины указал на возмутительный факт
Заявления Российской Федерации о том, что в здании ООН "украинские снайперы" якобы угрожали российскому дипломату является "ярким примером распространения фейков" и "инсинуациями".
Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.
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Как известно, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что на заседании ООН 9 мая приглашенные ветераны антитеррористической операции – украинские "снайперы" угрожали расправой российскому дипломату.
В украинском МИД отметили, что такие заявления Москвы являются лишь злобными вымыслами, которые имеют целью дискредитировать и опорочить военнослужащих, служивших на Донбассе.
Яркий пример распространения фейков официальными представителями Российской Федерации. Мероприятие касательно пропаганды модерировала лично, заявления РФ – инсинуации,
– написала Беца.
Напомним, 9 мая украинская сторона проводила в штаб-квартире ООН заседание относительно российской пропаганды и фейковых новостей.