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      Заявление оккупантов раздавать жителям Донбасса паспорта РФ: связано ли это с выборами в Украине

      Актуальное интервью 37 Читати новину українською

      Оккупанты заявили, что планируют вскоре раздавать жителям оккупированных территорий Донбасса паспорта РФ. О том, связано ли это с выборами в Украине – рассказал главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина.

      О раздаче паспортов РФ

      – Сложно сказать, насколько это вбросы или реальные намерения российской власти. Другое дело, я догадываюсь, что там и так владельцев российских паспортов, к сожалению, более чем достаточно. Так было и до войны. Сейчас они просто продолжают свою политику. Однако насколько она буед эффективной – неизвестно.

      Читайте также: Готовы ли жители Донбасса получить российские паспорта: результаты опроса

      – Я не думаю, что россияне заинтересованы в инкорпорации Донбасса к себе, потому что они бы с радостью "впихнули" эту территорию в Украину при определенном политическом раскладе, на своих условиях. Как говорят их представители в Украине, на условиях так называемой автономии или какого-то там "края Донбасс". Что позволит установить косвенный контроль над политической жизнью Украины. Украина, я надеюсь, на условиях России брать Донбасс не будет. А будет брать только на наших условиях.

      – Я считаю, что это (заявление о паспортах РФ – 24 канал) поддержка общественного мнения, лояльного к России, мол, вот ждите, за 5 минут выдадим паспорта и вы будуте полноценными гражданами РФ. Но, я думаю, что этого не произойдет, на самом деле.

      О влиянии на выборы в Украине

      – Я, честно говоря, сомневаюсь, что там есть много людей, которые заинтересованы голосовать на украинских выборах. Не думаю, что они массово поедут через линию разграничения для того, чтобы выбрать в Украине президента. Думаю, там сейчас происходит ситуация "как скажут, так и буду делать". Если им скажут взять российские паспорта, к сожалению, пойдут и возьмут.

      Военный корреспондент 24 канала Евгений Назаренко решил поинтересоваться у самих жителей Донбасса, готовы ли они получить российский паспорт. Подошел к ним на контрольно-пропускном пункте, где ежедневно очереди на въезд и выезд. И вот такое услышал в ответ:

      – Посмотрим, что будем делать... (Взяли бы?) Ну а куда деваться, надо брать.
      – Поживем увидим.
      – Нет. Для чего? У нас есть свой паспорт. Украинский.
      – Наверное, нет. Посмотрим. Мы же украинские. Сколько же надо еще брать?
      – Ни в коем случае. А на*уя? Звиняйте!

      Интервью с жителями Донбасса:

      Также о заявлении Юрия Луценко относительно Мари Йованович – смотрите в интервью.

      blog_ava
      Снимется ли Владимир Зеленский с выборов?
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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