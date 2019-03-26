Заявление оккупантов раздавать жителям Донбасса паспорта РФ: связано ли это с выборами в Украине

Оккупанты заявили, что планируют вскоре раздавать жителям оккупированных территорий Донбасса паспорта РФ. О том, связано ли это с выборами в Украине – рассказал главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина.

О раздаче паспортов РФ

– Сложно сказать, насколько это вбросы или реальные намерения российской власти. Другое дело, я догадываюсь, что там и так владельцев российских паспортов, к сожалению, более чем достаточно. Так было и до войны. Сейчас они просто продолжают свою политику. Однако насколько она буед эффективной – неизвестно.

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– Я не думаю, что россияне заинтересованы в инкорпорации Донбасса к себе, потому что они бы с радостью "впихнули" эту территорию в Украину при определенном политическом раскладе, на своих условиях. Как говорят их представители в Украине, на условиях так называемой автономии или какого-то там "края Донбасс". Что позволит установить косвенный контроль над политической жизнью Украины. Украина, я надеюсь, на условиях России брать Донбасс не будет. А будет брать только на наших условиях.

– Я считаю, что это (заявление о паспортах РФ – 24 канал) поддержка общественного мнения, лояльного к России, мол, вот ждите, за 5 минут выдадим паспорта и вы будуте полноценными гражданами РФ. Но, я думаю, что этого не произойдет, на самом деле.

О влиянии на выборы в Украине

– Я, честно говоря, сомневаюсь, что там есть много людей, которые заинтересованы голосовать на украинских выборах. Не думаю, что они массово поедут через линию разграничения для того, чтобы выбрать в Украине президента. Думаю, там сейчас происходит ситуация "как скажут, так и буду делать". Если им скажут взять российские паспорта, к сожалению, пойдут и возьмут.

Военный корреспондент 24 канала Евгений Назаренко решил поинтересоваться у самих жителей Донбасса, готовы ли они получить российский паспорт. Подошел к ним на контрольно-пропускном пункте, где ежедневно очереди на въезд и выезд. И вот такое услышал в ответ:

– Посмотрим, что будем делать... (Взяли бы?) Ну а куда деваться, надо брать.

– Поживем увидим.

– Нет. Для чего? У нас есть свой паспорт. Украинский.

– Наверное, нет. Посмотрим. Мы же украинские. Сколько же надо еще брать?

– Ни в коем случае. А на*уя? Звиняйте!

Интервью с жителями Донбасса:

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