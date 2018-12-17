Заявление РФ о подготовке Украиной провокаций: в МИД резко ответили на слова Лаврова

В Украине уже даже не удивлены, насколько российская дипломатия превратилась в орудие лжи Кремля, обвиняя Украину в "подготовке провокаций". Но это – очередная информационная операция РФ.

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины относительно слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о провокации, которую якобы готовит Украина на границе с оккупированным Крымом.

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На самом деле, это Россия развернула на границах с Украиной более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы "Искандер", передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины. Только за последние два месяца численность российских танков на нашей границе увеличилось на 300 единиц,

– заявляют в украинском ведомстве.

Также отечественные дипломаты напомнили об открытой агрессии России вблизи Керченского пролива. В МИД уверены, слова Лаврова имеют целью прикрыть милитаризацию Крыма и Донбасса.

"Лавров пугает Украину и международное сообщество "провокациями", ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала", – говорится в комментарии.

В МИД добавляют, что Украина собирается вернуть себе оккупированные территории, но не военным путем, а – политико-дипломатическим.

"Очередная ложь РФ сегодня будет опровергнута одобрением Резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем", – сообщают в ведомстве.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последние дни декабря президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с аннексированным Россией Крымом, и получит от России ответ такой, что "мало не покажется". На такие слова Лаврова уже отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он сказал, что Украина никогда и нигде "не создавала прецедентов относительно провокаций".