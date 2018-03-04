Заявление Волкера о ликвидации "ЛНР" и "ДНР": в России заступились за террористов

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков утверждает, что террористы Донбасса являются частью минских соглашений, поэтому без их согласий никаких миротворцев на оккупированных территориях Востока Украины не будет.

Об этом политик написал в своем Twitter.

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"Спецпредставитель США по срыву минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать "ЛНР" и "ДНР ". Забыл, видно, что они – часть минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет", – подчеркнул он.

Как утверждает Пушков, при таких подходах перспектива миссии Волкера стремится к нулю.

Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 3, 2018

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" следует ликвидировать, поскольку их создала Россия для маскировки своей роли на Донбассе.