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Заявления о вступлении Украины в НАТО – попытка заставить Россию пойти на уступки, – эксперт

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Украине дали надежду на присоединение к НАТО
Украине дали надежду на присоединение к НАТО / 24 канал

Заявления о предоставлении Украине надежды на членство в НАТО – политическая декларация и демонстрация намерений. Попытка показать, что Украина находится в сфере влияния США.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По мнению специалиста, должен быть четкий план вступления Украины в НАТО, а не заявления о надежде. Это, считает Снегирев, на уровне противотанковых комплексов "Джавелин", которые Украина закупила в США. ПТРК, по его мнению, никому не нужны, но должны нести какую-то политическую нагрузку.

Заявления о присоединении Украины к НАТО – попытка показать, что мы находимся в сфере геополитического влияния США. Соответственно, Вашингтон рассматривает нас, как санитарный барьер. Также – чтобы подразнить еще раз Россию, чтобы заставить Кремль пойти на уступки,
– отмечает Дмитрий Снегирев.

В частности, отмечает эксперт, Вашингтон хочет уступок от Москвы, в первую очередь, не по Украине, а по Сирии и Ирану. Вашингтон демонстрирует: если Москва не идет на компромисс, то Украину будут рассматривать, как государство влияния США.

При этом Снегирев подчеркивает, что Украина не получит членство в НАТО, поскольку мы имеем территориальные проблемы: оккупация Крыма, война на Донбассе. Плюс проблемы с Венгрией, которая заблокирует наше вступление в НАТО, потому что начнет выдвигать территориальные претензии. Согласно уставу НАТО, страны, имеющие территориальные проблемы, не могут получить членство.

Эксперт также считает, что заявления о присоединении Украины к НАТО не станут поводом для масштабной эскалации на Донбассе со стороны России. По его словам, прямая эскалация не выгодна Кремлю, потому что будет ответ Запада.

Прямое вторжение России в Украину не входит в планы Кремля. Для России выгодна дестабилизация нашего государства за счет существования так называемых республик. Плюс Россия готовится к выборам в Украине – президентским и парламентским. Кремль будет расшатывать ситуацию в середине нашего государства. Это дешевле и эффективнее прямой агрессии,
– отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, в итоговой декларации весенней сессии НАТО, которая завершилась 28 мая, говорится, что Украина и Грузия должны получить надежду на интеграцию в Альянс. 28 марта президент Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2018 год". Документ предусматривает конкретные практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Какой статус относительно НАТО имеет Украина?
В начале марта НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта – это государство, которое заявило о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Такие страны получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе НАТО
Источник: 24 канал
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