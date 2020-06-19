Алена Зайцева, которая повлекла смертельную аварию в Харькове, заплатила первые компенсации пострадавшим в ДТП. Адвокат Лариса Матвеева рассказала, что ее клиенты получили на счета примерно 30 гривен.

Мизерная компенсация от Зайцевой

От Зайцевой недавно поступили первые платежи, рассказала защитница пострадавших в ДТП Лариса Матвеева, пишет "Сегодня".

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Двум пострадавшим поступили суммы, которые немного превышают 30 гривен,

– отметила Матвеева.

И добавила, что никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой. Кроме того, никто не верит в то, что она раскаивается.

Адвокат пострадавших также сообщила, что видела фото, на которых Алена Зайцева якобы загорает в тюрьме. Однако не прокомментировала эту информацию.

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