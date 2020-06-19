Зайцева заплатила первые компенсации пострадавшим в ДТП: сумма впечатляет
Алена Зайцева, которая повлекла смертельную аварию в Харькове, заплатила первые компенсации пострадавшим в ДТП. Адвокат Лариса Матвеева рассказала, что ее клиенты получили на счета примерно 30 гривен.
Мизерная компенсация от Зайцевой
От Зайцевой недавно поступили первые платежи, рассказала защитница пострадавших в ДТП Лариса Матвеева, пишет "Сегодня".
Обратите внимание Как отбывает наказание Алена Зайцева: находит даже время для загара – фото
Двум пострадавшим поступили суммы, которые немного превышают 30 гривен,
– отметила Матвеева.
И добавила, что никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой. Кроме того, никто не верит в то, что она раскаивается.
Адвокат пострадавших также сообщила, что видела фото, на которых Алена Зайцева якобы загорает в тюрьме. Однако не прокомментировала эту информацию.
Смертельное ДТП в Харькове: основное
- Авария произошла 18 октября 2017 года. На перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.
- Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов.
- В результате ДТП автомобиль Зайцевой вылетел на тротуар и насмерть сбил группу пешеходов.
- Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.
- Суд длился более года, прошло примерно 60 заседаний.
- В итоге и Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.
- В феврале 2019 года Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
- В августе 2019 года апелляционный суд в Харькове оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений.
- В начале апреля 2020 года это решение подтвердил и Верховный Суд.