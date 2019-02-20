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      Зайцева – не виновна: что задумали адвокаты подозреваемой в ДТП на Сумской в Харькове

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      Алена Зайцева и Геннадий Дронов
      Алена Зайцева и Геннадий Дронов / Соцсети

      Защита подозреваемого в смертельном ДТП на Сумской в Харькове пытается переложить всю вину с нее на другого фигуранта этого дела Геннадия Дронова. Кроме того, в экспертизах и обвинительном акте появились данные, свидетельствующие о вине Дронова, однако в действительности этого он не делал.

      19 февраля в Харькове в Киевском райсуде состоялись дебаты по делу о смертельное ДТП на улице Сумской в ​​Харькове. Во время них одна из подозреваемых Алена Зайцева признала свою вину. Также выступили ее адвокаты.

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      Что говорили адвокаты Зайцевой на суде. Ее защитники почти всю вину переложили на другого фигуранта этого дела Геннадия Дронова. Они заявили, что это именно Дронов выехал на перекресток и стартовал на запрещающий, вместе с тем Зайцева заканчивала маневр, поэтому ее скорость не важна.

      "Превышение скорости автомобилем под управлением Зайцевой в этот момент является административным правонарушением, однако не является в связи с нарушением статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отмечал один из адвокатов Зайцевой .

      Также юристы со стороны Зайцевой просили не учитывать заключение столичного эксперта Сергея Шума, который определил, что она находилась под действием наркотиков, и не учитывать осмотр нарколога Федирко, вместо этого причислить смягчения по полной программе.

      Какие еще данные против Дронова появились в этом деле. В экспертизах и обвинительном акте, который базировался на вышеупомянутых экспертизах, указано, что Дронов нарушил следующие пункты правил дорожного движения как "желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов" и "красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигналы запрещают движение". Получается, что Дронов стартовал на желтый, а когда выехал на перекресток – ему загорелся красный".

      По мнению журналистки Татьяны Доцяк, на самом деле тогда на красный двигалась Зайцева, а обоим на перекрестке не может гореть красный. Поэтому в экспертизах быть указано, что Дронов стартовал на красно-желтый и на перекресток выехал уже на зеленый, Поэтому, она делает вывод, Дронова обвиняют в том, что он не делал, и судья должен оправдать его по этому пункту. Выйти за пределы обвинительного акта судья не имеет права. Поэтому Фемида должна или оправдать или вынести неправомерный приговор.

      "Правда, прокуроры пытались все исправить в день дебатов перед своим словом. Тихонько, чтобы не опозориться на всю страну, привели в суд экспертов, быстренько уточнили, что именно те имели в виду. Но по закону, такого "интервью" недостаточно, говорит адвокат. И прокуроры это, конечно, знают. Просто надеялись, что пронесет. Или все на себя возьмет судья", – добавила журналистка.

      Что говорили адвокаты Дронова на суде. Его защита требовала, чтобы действия экспертов харьковского научно-исследовательского института Бокариуса проверила полиция. Адвокаты Дронова считают, что те:

      – не вычислили скорость Lexus (эксперты отмечали: "колеса размыты, и мы не можем точно сказать, что на стоп-кадре – автомобиль"),

      – не определили перекресток,

      – не установили, кто первым начал нарушать правила дорожного движения, что привело к трагическим последствиям,

      – установили, что Зайцева не могла избежать ДТП, но это потом опровергли днепровские эксперты.

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      Таким образом, он обратился в полицию, но этим вопросом занималось не следственное управление, а участковый, который не имеет права даже вызвать на допрос экспертов, и тот заявил, что нет оснований для уголовного производства. Защита Дронова намерена обжаловать это в суде, приговор должны объявить 26 февраля.

      Ранее прокурор в суде заявил, что требует приговорить Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года.

       

      ДТП на Сумской в Харькове:

      – трагедия произошла 18 октября 2017 года,

      – тогда произошло столкновение автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов,

      – погибло 6 человек;

      – автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева,

      – водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов;

      – обоих водителей суд взял под стражу;

      – судебные заседания по этому делу продолжаются.

      как разворачиваются последние события относительно смертельного дтп в киеве:
       
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      Теги: Новости Украины ДТП в Харькове Судьи Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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