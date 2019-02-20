Зайцева – не виновна: что задумали адвокаты подозреваемой в ДТП на Сумской в Харькове

Защита подозреваемого в смертельном ДТП на Сумской в Харькове пытается переложить всю вину с нее на другого фигуранта этого дела Геннадия Дронова. Кроме того, в экспертизах и обвинительном акте появились данные, свидетельствующие о вине Дронова, однако в действительности этого он не делал.

19 февраля в Харькове в Киевском райсуде состоялись дебаты по делу о смертельное ДТП на улице Сумской в ​​Харькове. Во время них одна из подозреваемых Алена Зайцева признала свою вину. Также выступили ее адвокаты.

Читайте также: Вину в смертельном ДТП в Харькове признал и второй обвиняемый Дронов

Что говорили адвокаты Зайцевой на суде. Ее защитники почти всю вину переложили на другого фигуранта этого дела Геннадия Дронова. Они заявили, что это именно Дронов выехал на перекресток и стартовал на запрещающий, вместе с тем Зайцева заканчивала маневр, поэтому ее скорость не важна.

"Превышение скорости автомобилем под управлением Зайцевой в этот момент является административным правонарушением, однако не является в связи с нарушением статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отмечал один из адвокатов Зайцевой .

Также юристы со стороны Зайцевой просили не учитывать заключение столичного эксперта Сергея Шума, который определил, что она находилась под действием наркотиков, и не учитывать осмотр нарколога Федирко, вместо этого причислить смягчения по полной программе.

Какие еще данные против Дронова появились в этом деле. В экспертизах и обвинительном акте, который базировался на вышеупомянутых экспертизах, указано, что Дронов нарушил следующие пункты правил дорожного движения как "желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов" и "красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигналы запрещают движение". Получается, что Дронов стартовал на желтый, а когда выехал на перекресток – ему загорелся красный".

По мнению журналистки Татьяны Доцяк, на самом деле тогда на красный двигалась Зайцева, а обоим на перекрестке не может гореть красный. Поэтому в экспертизах быть указано, что Дронов стартовал на красно-желтый и на перекресток выехал уже на зеленый, Поэтому, она делает вывод, Дронова обвиняют в том, что он не делал, и судья должен оправдать его по этому пункту. Выйти за пределы обвинительного акта судья не имеет права. Поэтому Фемида должна или оправдать или вынести неправомерный приговор.

"Правда, прокуроры пытались все исправить в день дебатов перед своим словом. Тихонько, чтобы не опозориться на всю страну, привели в суд экспертов, быстренько уточнили, что именно те имели в виду. Но по закону, такого "интервью" недостаточно, говорит адвокат. И прокуроры это, конечно, знают. Просто надеялись, что пронесет. Или все на себя возьмет судья", – добавила журналистка.

Что говорили адвокаты Дронова на суде. Его защита требовала, чтобы действия экспертов харьковского научно-исследовательского института Бокариуса проверила полиция. Адвокаты Дронова считают, что те:

– не вычислили скорость Lexus (эксперты отмечали: "колеса размыты, и мы не можем точно сказать, что на стоп-кадре – автомобиль"),

– не определили перекресток,

– не установили, кто первым начал нарушать правила дорожного движения, что привело к трагическим последствиям,

– установили, что Зайцева не могла избежать ДТП, но это потом опровергли днепровские эксперты.

Читайте также: ДТП в Харькове: защита Дронова имеет претензии к экспертам, которые определяли скорость Зайцевой

Таким образом, он обратился в полицию, но этим вопросом занималось не следственное управление, а участковый, который не имеет права даже вызвать на допрос экспертов, и тот заявил, что нет оснований для уголовного производства. Защита Дронова намерена обжаловать это в суде, приговор должны объявить 26 февраля.

Ранее прокурор в суде заявил, что требует приговорить Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года.

ДТП на Сумской в Харькове:

– трагедия произошла 18 октября 2017 года,

– тогда произошло столкновение автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов,

– погибло 6 человек;

– автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева,

– водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов;

– обоих водителей суд взял под стражу;

– судебные заседания по этому делу продолжаются.