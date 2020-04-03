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      Зайцева и Дронов будут сидеть в тюрьме 10 лет, – Верховный Суд

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      Елена Зайцева и Геннадий Дронов, которых обвиняют в смертельном ДТП на Сумской в Харькове, будут отбывать полный срок наказания. То есть сидеть в тюрьме в течение 10 лет.

      Соответствующее решение объявила коллегия судей Верховного Суда Украины по результатам рассмотрения кассационных жалоб 3 апреля. В частности, суд рассмотрел кассационные жалобы Зайцевой и Дронова, и в итоге оставил их без удовлетворения.

      К теме Верховный суд все таки рассмотрит апелляцию Зайцевой на приговор из-за смертельного ДТП

      Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений:

      • приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года;
      • решение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

      Как отметил главный судья, постановление Верховного суда вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

      Известно, что полный текст постановления суд объявит 8 апреля 2020 года в 16:00. 

      Заметим, что заседание 3 апреля происходило в режиме видеоконференции. Ранее Зайцева отказалась участвовать в суде. Ее адвокат в Верховный суд также не появилась. Относительно Дронова, то он включился через видеосвязь из колонии, а его адвокат прибыл в суд.

      Обратите внимание ДТП на Сумской в Харькове: Дронову разрешили не прибывать в суд

      Новость дополняется

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Харькова Новости Украины Тюрьма Верховный суд Украины ДТП в Харькове
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