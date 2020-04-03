Зайцева и Дронов будут сидеть в тюрьме 10 лет, – Верховный Суд

Елена Зайцева и Геннадий Дронов, которых обвиняют в смертельном ДТП на Сумской в Харькове, будут отбывать полный срок наказания. То есть сидеть в тюрьме в течение 10 лет.

Соответствующее решение объявила коллегия судей Верховного Суда Украины по результатам рассмотрения кассационных жалоб 3 апреля. В частности, суд рассмотрел кассационные жалобы Зайцевой и Дронова, и в итоге оставил их без удовлетворения.

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Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений:

приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года;

решение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Как отметил главный судья, постановление Верховного суда вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Известно, что полный текст постановления суд объявит 8 апреля 2020 года в 16:00.

Заметим, что заседание 3 апреля происходило в режиме видеоконференции. Ранее Зайцева отказалась участвовать в суде. Ее адвокат в Верховный суд также не появилась. Относительно Дронова, то он включился через видеосвязь из колонии, а его адвокат прибыл в суд.

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