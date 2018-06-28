Зайцева не в СИЗО: появились фото, как участница смертельного ДТП находится на улице

На территории харьковской клинической больницы №5 заметили девушку, похожую на Алену Зайцеву. В прокуратуре подтвердили, что ей понадобилась помощь специалистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает паблик "Харьков City".

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"Уже не знают, что этой Зайцевой написать, чтобы ее оправдать", – говорится в сообщении под фото, на которых заметно, что участница ДТП сидит в больничном дворе рядом с работниками.

В прокуратуре сообщили, что Зайцеву во вторник вывозили в ЦКБ №5 на обследование. Сейчас она снова находится в СИЗО.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате аварии на месте погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.