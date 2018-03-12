Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове

Одна из обвиняемых в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева утверждает, что перед столкновением Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов, начал внезапно набирать скорость. По ее словам, уже после самой аварии Lexus, которым она управляла, перевернулся, а достать ее оттуда помогли люди. Также, как утверждает участница события, после инцидента на месте было несколько правоохранителей.

Об этом она рассказала в Киевском районном суде Харькова, где происходит слушание дела о смертельнои ДТП с ее участием, передает ресурс KHARKIV Today.

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В частности, она в очередной раз подчеркнула, что признает свою вину и готова понести наказание. Также она еще раз у всех попросила прощения.

По словам Зайцевой, перед столкновением она видела Volkswagen, который неожиданно начал двигаться и набирать скорость, в то же время, как утверждает девушка, ее Lexus двигался с включенными фарами, поэтому водителю автомобиля Volkswagen было его хорошо видно.

"Как я считаю, ему ничто не загораживало нас. Я ехала с включенными фарами. Это произошло через мгновение", – подчеркивает участница смертельного ДТП.

В то же время она отметила, что в обвинительном акте все написано правильно, за исключением того, что в момент вылета на тротуар, она уже не управляла автомобилем.

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После столкновения автомобиль перевернулся. Мы не могли самостоятельно выбраться. Люди пытались перевернуть и поставить снова на колеса наш автомобиль. Перевернули. Пытались разбить лобовое стекло, но не получалось. Тогда они вырвали двери и достали нас. Тогда было уже несколько полицейских. Я сразу же подбежала к полицейскому и сказала, что это я – водитель Lexus и я была за рулем. Затем меня посадили в полицейскую машину,

– добавила Зайцева.



Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошло автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.