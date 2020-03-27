Заканчиваются деньги, нет еды и питьевой воды: комментарий украинок, которые застряли в Индии

28 марта из-за пандемии коронавируса Украина полностью закрывает границы, даже для украинцев. Почти 100 тысячам людей уже удалось вернуться домой. Однако многие граждане не успевают этого сделать.

Среди них – туристки Ирина Билык и Кристина Ковалевская, которые находятся в индийском Дели. Их рейсы отменили, поэтому они на неопределенное время застряли в чужой стране. Об этом украинки рассказали в прямом эфире 24 каналу.

Важно Украина полностью закрывает границы: сколько украинцев эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран

Девушки отметили, что связались с посольством, как только узнали, что авиасообщение прекращается. Также они зарегистрировались в системе ДРУГ, но пока не получили ответа.

Что известно о системе ДРУГ?ДРУГ – это аббревиатура проекта Добровольной регистрации украинских граждан. Его создали для того, чтобы в МИД знали местонахождение своих граждан на случай чрезвычайных ситуаций за рубежом.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которой вы зарегистрировались, система пришлет актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона или адрес электронной почты. Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с вами или с лицами, которых вы отметили в анкете.

"У нас есть связь с консулом, мы звонили ему вчера несколько раз. Нам сказали следить за всеми новостями на странице в фейсбуке, заполнять и отправлять гугл-формы. Пока мы не знаем, что еще делать", – пояснили украинки.

У всех заканчиваются деньги, почти нет еды, все магазины – закрыты. Здесь даже нельзя достать питьевой воды. И, что в кране – очень грязная,

– добавили они.

По их словам, в Индии пока остается примерно 500 украинцев. В телеграмме есть группа, они все общается. Все говорят то же самое – посольство делает все возможное. "Но мы до сих пор здесь и просим помощи", – подытожили девушки.

Что известно о коронавирусе в Индии?По состоянию на 27 марта в Индии на коронавирус COVID-19 заболели 843 человека, выздоровели – 73 человека, умерло – 20.



Премьер-министр страны Нарендра Моди объявил о введении тотального карантина на 3 недели. С полуночи 25 марта в Индии запрещено выходить из дома. По сети распространяют видео, как полиция наказывает нарушителей жесткими методами.