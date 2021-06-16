Сказочный закат солнца в Днепре вызвал восторг в сети: фантастические фото, видео

Жители Днепра вечером во вторник, 15 июня, наслаждались фантастическим закатом. Небо окрасилось в розовые и золотые краски.

Люди в сети делятся фотографиями и видео сказочного момента. Жители Днепра шутят, что закат – это награда за непогоду, от которой город страдает на протяжении последних нескольких дней.

Заметьте Апокалиптическая стихия: Одесса страдает от ливней – видео

Вечернее небо озарило золотое зарево. Отснятые фото напоминают кадры из фантастических фильмов о Марсе.

Сказочный закат в Днепре / "Днепр Сейчас"

Закат в Днепре: смотрите видео

Непогода в Днепре: последние новости