23:46
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Злой Одессит

      Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину

      1070
      Китайская БМПТ является копией советского Т-54.
      Китайская БМПТ является копией советского Т-54. / upload.wikimedia.org

      Не так давно российские СМИ с неподдельной эйфорией рассказывали о своем, не имеющем аналогов в мире, боевая машина огневой поддержки(БМПТ) "Терминатор-2", шедшем к потребителю 16-ть с лишним лет.

      Тем не менее, спорный и проблемный продукт не только умудрились отправить в Сирию на, якобы, испытания в боевых условиях, которые не продлились и месяца, а так же предложить целому ряду постоянных клиентов российского ВПК, в частности, Алжиру и Азербайджану.

      Читайте также: Реальные потери золотовалютных резервов Росии в 2016-м: истощенные или стабильные

      Однако звезде "Терминатора", похоже, осталось светить так ярко недолго, и ее скорому затуханию, похоже, помогут китайские братушки.

      Так, через неделю в Китае стартует авиакосмический салон в Чжухае (Zhuhai Airshow 2018) и там уже засветился очень интересный экземпляр от "Поли Технолоджис", а именно, китайская БМПТ на шасси среднего танка Tип-59 (WZ-120), являющегося копией советского Т-54.

      Но не стоит пока акцентировать внимание на устаревшем шасси, а сосредоточимся на боевом модуле данного БМПТ. Благодаря именно ему старое шасси получает на вооружение не только 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет и гранатомет, но и 20 НУРС с 4 ПТУР, якобы третьего поколения, якобы китайские аналоги FGM-148 Javelin.

      Больших подробностей о данной БМПТ пока в открытом доступе нет. Но и из имеющихся можно сделать вывод - российскому "Терминатору" несдобровать. И вот почему.

      Конечно, говоря "несдобровать" я подразумеваю отнюдь не прямое столкновение двух машин на поле боя, плацдарм для их дуэли будет – рынок. А, как известно, Китай за рынок борется крайне настойчиво и без правил. Я неоднократно обращал внимание на то, как китайские СМИ, словно по команде, начинают информационный террор против тех или иных российских видов вооружений, которые могут составить конкуренцию, продукции ВПК КНР.

      К примеру, в 2015 году СМИ КНР провели масштабную информационную атаку на Т-14 "Армата", заранее утрамбовывая перспективного конкурента своих VT-4. В 2016 под прицел китайских журналистов попали российские истребители почти пятого поколения ПАК ФА Т-50, ныне Су-57, дабы так же защитить интересы своего детища Chengdu J-20.

      Читайте також: Поход танка "Арматы" "на Берлин" откладывается: почему

      В прошлом году крупнейший китайский информационный ресурс "IFENG", входящий в состав "Phoenix Satellite Television Holdings", затравил российскую САУ 2С35-1 на колесном шасси формулой 6х6, явно действуя на упреждение во благо своих колесных гаубиц SH-1.

      И о чем это все говорит? А говорит это о том, что очень скоро следует ожидать организованную травлю БМПТ "Терминатор-2", которая является прямым конкурентом китайской БМПТ.

      Конечно, даже не смотря на существенную разницу в вооружении, многие могут остаться сторонниками российской БМПТ, из-за использования более современного шасси и мощного двигателя. Однако и здесь не все так просто.

      Дело в том, что китайцы не зря показали свою БМПТ на шасси, по сути, Т-54. Ведь хотя этому танку уже более полувека, он все равно стоит на вооружении более чем 40 стран мира, в том числе и Алжира, намеревавшегося приобрести "Терминатор-2".

      То есть, Китай ориентируется на широкий спектр клиентов, которые могли бы быть заинтересованы в подобной машине, но при этом их останавливает стоимость российской поделки. А потому, гореть российской БМПТ, явно осталось не долго.

      Читайте также: Россия распродает последние технологии

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Китай война Публикации
      Источник: Злой Одессит
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук