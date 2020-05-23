Заказчики становятся в очередь: в Харькове начали производить дезинфицирующие кабинки

Из-за карантина харьковское предприятие по отлитию подошв для обуви временно переквалифицировалось. Так как их основное производство вынужденно остановилось и несло убытки. Теперь, за их новым товаром – дезинфицирующими кабинками, которые за несколько секунд уничтожают вирусы – становятся в очередь заказчики из нескольких стран.

Оборудование может работать на входах в метро, ТРЦ или школы – в любом месте, где большой поток людей, которых надо защитить во времена пандемии. Подробнее о производстве читайте в материале 24 канала.

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Бизнес-идее поспособствовал карантин. За 20 лет работы это первая остановка фирмы, когда 200 работников должны были сидеть дома. От идеи до готового образца прошел месяц. Инженеры изучили опыт Китая и Турции. Теперь готовы изготавливать по 20 уникальных кабинок в месяц.

"Рассчитали и сделали чертеж мы за один день. Первую кабинку мы сделали за 6 – 7 дней. Она поехала в Киев. После нее пришел заказ от атомных станций на 20 кабинок", – рассказал соразработчик Александр Погожев.

Процесс изготовления и упаковки кабинок для дезинфекции / Скриншоты

► Характеристики кабинки

Кабинки могут быть одно- и двухместными. Они оснащены 10-ю форсунками, которые поливают безопасным раствором. 100-литровой емкости хватит на 5 тысяч человек. Дезинфекция одного человека в среднем занимает 7 секунд. За час кабина может обезопасить от вирусов 350 человек. На одного человека тратится всего 20 граммов раствора.

Также на кабине есть и бесконтактный дезинфектор для рук. За несколько дней тоннель укомплектуют еще одним антикоронавирусным гаджетом.

"Далее нашими специалистами будет разработан термометр. И если температура будет меньше 38 градусов, то кабинка дает зеленый свет – и человек будет проходить. Таких аналогов нет даже в Китае", – отметил владелец компании Борис Цеханский.

Кабинки оснащены дезинфектором и 10-ю форсунками для распыления / Скриншоты

► Кто заказал

Заказ на экспериментальные кабинки уже есть из:

Италии,

США,

Объединенных Арабских Эмиратов.

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Такие кабинки – убеждены инженеры – не потеряют актуальность и после окончания пандемии. Их можно использовать и при сезонных эпидемиях гриппа, и даже как летние освежители в парках. Так, на предприятии планируют их производить и в дальнейшем, параллельно с обувью: со смягчением карантина фирма начала постепенно возвращаться к привычному ритму работы.