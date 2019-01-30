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      Заказные убийства и хищения миллиардов: в России сенатора арестовали прямо в зале парламента

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      Арестованный сенатор Рауф Арашуков
      Арестованный сенатор Рауф Арашуков / meduza.io

      Громкое задержание члена Совета Федерации в России произошло в среду, 30 января. Внезапно заседание перевели в закрытый режим, а в зал парламента зашли люди в форме ФСБ. Парламент мгновенно, как по команде, проголосовал за снятие неприкосновенности и согласие на арест Рауфа Арашукова, сенатора от одного из кавказских регионов России и члена партии Путина "Единая Россия". Детали дела – впечатляют.

      Как задерживали сенатора Арашукова

      В зале заседаний Совета Федерации (это верхняя палата Федерального собрания России, в которую входят 170 сенаторов от всех регионов страны) закрыли двери, выпроводили журналистов, исключив любую видеофиксацию. Издание Meduza сообщило, что в известность о том, что сейчас будет происходить, поставили только Валентину Матвиенко – председателя Совета Федерации. Генпрокурор РФ и руководитель Следственного комитета зашли в зал и зачитали постановление о задержании сенатора. Согласно законам жанра, фамилию не объявляли до последнего предложения. Поэтому все сенаторы при абсолютной тишине ожидали, кому прозвучит приговор.

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      Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии с 2016 года – именно эта фамилия прозвучала. По свидетельствам очевидцев, как передал телеграмм канал Mash, тот встал с кресла и пытался хаотично убежать, не определив направление движения. Но бежать было некуда, и Рауфа Раульевича арестовали.

      Смотрите видео, как транспортировали сенатора российские силовики:

      Рауф Арашуков начал политическую карьеру в 18 лет. В 2004 стал депутатом городской думы Ставрополя, в 21 занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии, работал также в структурах "Газпрома", где на руководящих должностях много лет работает его отец.

      Предыстория: схема "мертвых абонентов"

      15 августа 2018 года российские правоохранители заподозрили нескольких работников "Газпрома", российского монополиста газовой отрасли, в хищении миллиарда рублей. Якобы в преступной схеме участвовали почти все бывшие генеральные директора компании. Впервые схема "всплыла" в 2013 году с участием следователей из Дагестана.

      Были ли в Украине подобные громкие задержания?Да, есть в истории два аналогичных случая. В марте 2015 года председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского задержали на заседании Кабинета министров Украины. Подозревали его в организации преступной схемы внутри ведомства. Суды по делу до сих пор продолжаются. Также народного депутата Надежду Савченко в марте 2018 года арестовали в Верховной Раде по подозрению в терроризме и попытке организации свержения конституционного строя. Следствие по делу также продолжается.

      Суть схемы "мертвых абонентов": излишки газа распределялись между липовыми счетами и похищались. Масштабы впечатляют – чиновники придумали более 10% от всех абонентов газовой сети. В самой компании объяснений не нашли: мол, за всеми не уследишь. Впрочем, следователи считали, что за всем следить и не следовало, а только за руководителями, ведь список людей, находившихся под пристальным вниманием МВД России скорее напоминал список Forbes: Николай Исаков – заместитель директора "Газпром межреонгаз", Юрий Клепиков – заместитель руководителя Белгородской думы, Сергей Лисовский – экс-министр промышленности, а среди других и Рауль Арашуков – отец задержанного 30 января 2019 года сенатора Рауфа Арашукова.

      Арашуков молодший
      Рауф Арашуков. Пиар на ветеранах – не преступление, а вот заказные убийства – вполне

      Обвинения – кражи газа и заказные убийства

      В 2010 году в Карачаево-Черкесии (один из кавказских регионов России) убили двух молодых людей, лидера общественного движения и советника президента республики. Следствие быстро установило и задержало исполнителей, которые на допросе прямо указали на заказчика: Арашуков. Причиной называлась месть за отказ работать на семью Арашуковых. На этом дело и завершилось: доказательств вины указанных исполнителями заказчиков не обнаружили.

      Арашуков старший
      Арашуков старший не только воровал газ, но и очень много хорошего сделал для РПЦ

      В 2019 года позиция правоохранителей наконец определилась: доказательств достаточно, Арашуков будет идти по делу как подозреваемый. Также в причастности к организованной преступной группе подозревают и отца сенатора, газового олигарха Рауля Арашукова. Ему инкриминируют вроде хищения газа аж на 30 миллиардов рублей. По всей стране в офисах, к которым имеют отношение Арашуковы, прокатилась волна обысков: Москва, Петербург, Махачкала, Буденновск, Астрахань и другие.

      Видео, как задерживали отца арестованного сенатора – топ-чиновника "Газпрома" Рауля Арашукова:

      Российские СМИ, в частности Baza и Meduza, со ссылкой на свои источники, отметили, что Арашукова-младшего подозревают еще в двух убийствах, а также в наличии поддельного паспорта, с которым он намеревался бежать в ОАЭ.

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      Пока эта информация не подтверждена полностью, но вроде бы список обвинений выглядит так:

      • организация преступной группы или участие в ней;
      • причинение тяжкого вреда здоровью, заказные убийства;
      • хищение средств в особо крупных размерах;
      • подделка документов, благодаря которым Арашуков смог стать сенатором.

      На этом фоне обвинения Арашукова-старшего в хищении 30 миллиардов выглядят скромно. А чем закончится история, которая началась с громкого задержания в Совете Федерации – будут следить журналисты 24 канала.

      Теги: Новости России Криминальные новости Расследования Коррупция
      Источник: 24 канал
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