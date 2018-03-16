01:39
17 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
-2°C -9°C
  • воскресенье
    -7°C -11°C
  • понедельник
    -6°C -14°C
  • вторник
    -4°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова
Вєсті Кремля
22:50, 16 марта
Вести.UA. Решающий поединок политиков. Музыка для поиска террористов
Вєсті.UA
21:32, 16 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Блоги Николай Давидюк
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Николай Давидюк

Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців

475
Політична ситуація в країні
Політична ситуація в країні / Колаж 24 каналу

Вбивство британського шпигуна на території Об’єднаного Королівства призвело до великого міжнародного скандалу. У замовленні та виконанні звинувачується Росія. Навіть більше, говориться про причетність перших політичних осіб, в тому числі президента РФ Путіна.

Як вплине скандал із отруєнням Скрипаля на Україну

Об'єднана коаліція включає в себе і Німеччину, і Францію, і Сполучені Штати.

Читайте також: Заходи у відповідь не змусять себе довго чекати, – речник Путіна пригрозив Великобританії

А вбивство взагалі розцінюється майже як військовий напад на громадянина Великобританії. Це може призвести до наступних міжнародних санкцій та ізоляції Росії на міжнародній арені. Зрозуміло, що Путін буде торгуватися і намагатися обміняти зняття цих санкцій на щось. Цим "щось" може виявитись посилення обстрілів на Донбасі, або в Сирії. Тому, власне, вся ситуація може мати певний вплив на Україну.

Ситуація навколо Надії Савченко, можливих терактів та заяв Луценко у Верховній Раді

З одного боку, Луценко наразі не має так багато народної довіри, щоб йому повірили без доказів, на слово. Рівень недовіри до нього приблизно такий самий, як і до самої Савченко. Через це населення повністю не сприйняло цю інформацію.

Але загрози від цього не стають менш реальними. А все, що говорить Савченко, не варто сприймати без певного політичного підтексту, а краще прагматично сприймати на пряму. Бо заклики до повалення політичних інституцій – це вже не політична боротьба, а боротьба проти України.

Отже цей тиждень знаменувався послабленням позицій Медведчука, в якого затримали практично двох політичних фігур: і Рубана, і Савченко, з якої знімають політичну недоторканність. Але потрібно пам'ятати найголовніше, що Савченко не є політиком, який створює, або нарощує рейтинги, а радше політик-детонатор, який покликаний створювати хаос, дестабілізувати, працювати на інтереси інших країн.

Читайте також: Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко

Приїзд Федеріки Могеріні до Києва

Її комунікація з певними посадовими особами має скоріше менторське значення. Тому що все-таки Європейський Союз багато в чому допомагає Україні (в тому числі це і свіжа фінансова допомога на мільярд євро). Її приїзд ознаменувався зустріччю із Президентом, керівником Парламенту – Парубієм, та керівником Кабміну – Гройсманом. До речі, останнього вона виділила серед політичних лідерів України.

Але від всіх політиків в Україні вона чекає пришвидшення реформ, більшої динаміки в їх введенні. Також Могеріні наполягає на тому, щоб зробити усе можливе, щоб ці реформи стали невідворотними. Тому що будь-який реванш регіоналів може поставити під сумнів всі чотири роки, які Україна намагалась змінюватись.

Візит Коболєва у Сполучені Штати

Він намагається презентувати проект певної реформи "Нафтогазу", коли він уникатиме соціальних обов’язків, які на нього сьогодні покладені. Зрозуміло, що "Нафтогаз" з точки зору менеджменту, як компанія акціонерне товариство, намагається думати виключно про свої заробітки, дуже часто забуваючи, що головним інвестором є Україна, народ. І те, що "Нафтогаз" і так з прибутком в 27 мільярдів завершив минулий рік, 50 мільярдів на соціалку – це не так вже й багато. Тим більше, що варто ще раз наголосити, його інвестором є український народ. Багато в чому борги якого він закриває.

Читайте також: Радикальних змін не відбулось, – сенатор США закликав посилити санкції проти Росії

Тому уникнення цієї соціальної відповідальності не є великим позитивом для країни в цілому. Можливо, для фінансової статистик та бонусів очільників цієї організації це може бути позитивом, але не для всього населення. Тим не менше це не применшує заслуги попередніх тижнів самого Коболєва та його ефективні менеджерські дії у стокгольмському арбітражі.

"Правки Лозового"

Ситуація, яка багато ким була розцінена як чорна піар-компанія проти самого депутата, адже він повністю заперечив те, що озвучені конкурентами претензії є правдивими. Мова йде конкретно про те, що для захоронення родичів громадянам України потрібне рішення суду. Дана інформація була зманіпульована, перекручена та використана проти самого депутата.

Тиждень був надзвичайно насичений і продемонстрував, що депутати нарешті повернулись зі своїх довгих відпусток і почали працювати. Тим не менше поки що їх якість не така, як активність. Але найголовніше, що наступний тиждень теж сесійний, депутати теж будуть на своїх робочих місцях, намагатимуться демонструвати гарний результат.

Також наступний тиждень буде важливий для України з точки зору закордонних подій, в тому числі це вибори президента Росії Путіна, які відбудуться в неділю, що багато в чому отримає відображення у нашій внутрішній політиці.

Варто звернути увагу на голосування депутатами за антикорупційний суд, призначення повного складу ЦВК та друге читання закону про вибори.

Читайте також: Вибори Путіна 2018: росіяни в Україні проголосувати не зможуть

Автор: Николай Давидюк
Теги: Новости Украины Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Надежда Савченко Владимир Путин Публикации Нафтогаз Федерика Могерини
Источник: Микола Давидюк
powered by lun.ua
Новости за 16 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 16 марта: авария в Гудаури, командующий Объединенных сил и возвращение Сенкевича
16 марта, 23:00 Главные новости 16 марта: авария в Гудаури, командующий Объединенных сил и возвращение Сенкевича
140
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 марта, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 472
Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще
16 марта, 20:00 Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще "под прицелом"
Іван Яковина 215
Паралимипада-2018: все медали Украины
16 марта, 18:01 Паралимипада-2018: все медали Украины
922
Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
16 марта, 17:01 Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
Андрій Воропаєв 5549
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук