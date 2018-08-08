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Заключение Сенцова – это ужасная ситуация, к которой никто не должен привыкать, – Die Zeit

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Мир не должен привыкать к заключению Сенцова
Мир не должен привыкать к заключению Сенцова / wikipedia.org

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 87 дней. Он требует освободить других украинских заключенных – и об этом не следует забывать.

Об этом пишет корреспондент Die Zeit Алисе Бота.

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Журналист напоминает, что Сенцова и еще нескольких человек обвиняют в том, что они якобы подожгли полицейский участок и планировали теракты в Крыму, хотя доказательств общественности предъявлено не было. Приговор был вынесен на основании показаний, которые затем сами обвиняемые и опровергли: показания были выбиты во время пыток.

За рубежом подписывали петиции, известные люди обращались с письмами к Путину, постоянно появлялись сообщения о беззаконии в деле Сенцова – ничего не помогало. Годы шли, а режиссер продолжал находиться за решеткой. Может, расчет был сделан именно на это: общественность должна привыкнуть к тому, к чему привыкать не должна ни в коем случае, предполагает автор публикации.

Четыре года, проведенные Сенцовим в тюрьме, – это четыре года войны в Украине. Люди стали привыкать к военным действиям, а жертвами вооруженного конфликта становятся и те, кто находится далеко от линии фронта. (...) Сенцов, казалось, начал голодовку в мае, чтобы привлечь внимание мира во время ЧМ в России. Но это внимание не помогло. Он продолжает находиться в тюрьме – и это ужасная ситуация, к которой никто не должен привыкать,
– констатирует Бота.

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За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года режиссер голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Олег Сенцов Украинцы в плену РФ голодовка
Источник: 24 Канал
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