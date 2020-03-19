Заключение за фейки и дезинфекция транспорта: украинец рассказал о коронавирусе в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах сейчас официально зарегистрировано 140 случаев коронавируса, в то же время 31 человек излечился. Среди этих лиц есть 1 гражданин Украины, который сейчас проходит лечение. Как борются с распространением коронавируса в ОАЭ и какие ограничения в стране – читайте дальше.

В общем, ситуация в Эмиратах довольно спокойная, если сравнивать с другими странами, а правительство заботится о безопасности. Об этом в эфире 24 канала рассказал украинец, который живет в Арабских Эмиратах, Евгений Семенов.

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Украинец рассказал, что первые случаи заболевания обнаружили именно у туристов. Поэтому сразу закрыли авиасообщение с Ираном и другими соседними странами. К тому же, по его словам, в стране сразу запретили выдачу туристических виз и выдачу резидентских виз. Сегодня вышел указ о полном закрытии границ.

"Те резиденты страны, которые сейчас находятся за границей, в течение 2 недель не смогут вернуться. Летать будет возможность только у граждан, дипломатов и жителей залива. У украинцев есть риск не попасть в Эмираты", – отметил Семенов.



Евгений Семенов / Скриншот из видео

Парень также рассказал, что Эмираты – страна с наибольшим количеством тестов на коронавирус. Сейчас уже протестировано более 130 тысяч человек, учитывая то, что в ОАЭ проживает более 10 миллионов. Это позволяет выявлять зараженных на начальных стадиях и избегать сложных случаев.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Правительство призывает самоизолироваться, если вернулись из-за границы. А за несоблюдение запрета на распространение ложной информации будут наказывать.

Люди сознательны, однако у нас есть некоторые строгие ограничения, в частности за распространение фейковой информации. За это могут быть заключения и штрафы,

– рассказал Семенов.

Он также добавил, что общественный транспорт продолжает работать без ограничений. Ввели дополнительные меры безопасности в метро, такси и автобусах. Их дезинфицируют на каждой конечной остановке, а на каждом шагу есть санитайзеры.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Смотрите видео 24 канала разговора с украинцем, который живет в ОАЭ: