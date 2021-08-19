Заключенные в СИЗО получали реквизиты банковских карт пользователей. В дальнейшем деньги просто воровали, зная необходимые данные.

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Заключенные из СИЗО обворовывали людей онлайн

Организовал схему 20-летний мужчина, который находится под стражей в следственном изоляторе. К "бизнесу" фигурант привлек своих сокамерников. Большинство из участников банды занимались поиском потенциальных потерпевших.

Фигуранты регистрировались на торговых онлайн-площадках. Для проведения платежа или для продажи товара злоумышленники бросали пользователям ссылки на фишинг заполнения реквизитов банковской карты.



Организатору банды всего 20 лет

Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные счета. По оперативным данным, сумма ущерба по такой схеме достигает 18 миллионов гривен.

Действовала банда и на иностранных интернет-площадках. Среди обманутых – граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Работники полиции провели обыски в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Обыски в СИЗО, откуда заключенные выманивали деньги у пользователей сайтов: оперативное видео

Участников группировки задержали. Сейчас 9 фигурантам объявили о подозрении:

по статье 255 – создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней,

частью 3 статьи 190 – мошенничество.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним. Жительница Кривого Рога организовала мошенническую схему по оформлению онлайн-кредитов и набрала долгов на 300 тысяч гривен. Женщина незаконно получала доступы к финансовому мобильному номеру, электронным ящикам и аккаунтам в соцсетях. Там она искала нужную ей информацию для кредитов.