Заключенные могут шить маски: в ОП обсудили угрозу COVID-19 в тюрьмах и СИЗО

Учреждения системы отбывания наказания и следственных изоляторов Украины в условиях распространения коронавируса требуют особого внимания. По этому поводу 8 апреля состоялось совещание в Офисе Президента.

О результатах совещания написали в пресс-службе Офиса Президента . В частности, заместитель главы ОП Андрей Смирнов отметил, что в учреждениях ГУИС нет должного медицинского сервиса, а потому в условиях пандемии они требуют особого внимания.

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Смирнов считает, что одной из ключевых задач Министерства юстиции в условиях распространения коронавируса является предотвращение катастрофы в учреждениях отбывания наказания и следственных изоляторах.

Обеспечены ли учреждения ГУИС средствами индивидуальной защиты

Работники и удерживаемые лица в учреждениях ГУИС лишены надлежащего медицинского обеспечения , о чем говорили на совещании в ОП. В частности, речь и о средствах индивидуальной защиты и дезинфекции, необходимых в условиях пандемии COVID-19.

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова напомнила, что персонал учреждений уголовно-исполнительной службы плохо проинформирован о правилах дезинфекции помещений и санитарно-эпидемиологических требованиях в условиях распространения коронавируса.

Заместитель председателя ОП Смирнов подчеркнул, что ГУИС может защитить своих сотрудников собственными силами: например, на швейном производстве в учреждениях отбывания наказания можно выпускать медицинские маски.

Конечно, они должны пройти процедуру сертификации. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что эту процедуру можно организовать оперативно.

Как уменьшить количество удерживаемых лиц

Судебная система должна учитывать при избрании меры пресечения ситуацию с распространением коронавируса, считает Смирнов.

Министр юстиции Малюська добавил, что в Раду внесен законопроект, которым предлагается ограничить основания для содержания под стражей и расширить возможности для отсрочки приговора.

Также стоит рассмотреть вопрос об амнистии граждан, отбывающих наказание за преступления небольшой тяжести.

Что такое ГУИС? Это Государственная уголовно-исполнительная служба – она осуществляет государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний.



ГУИС отвечает не только за содержание, но и за обучение удерживаемых лиц, за их здоровье, за организацию их работы и тому подобное.



Известно, что по состоянию на 2010 год в системе было 184 учреждения, в которых удерживали 148 тысяч человек. Работников службы при этом было примерно 48 тысяч.



Однако в 2019 году министр юстиции Малюська признал, что "нет никаких достоверных данных, сколько заключенных находится на территории Украины", и при этом озвучил цифру в примерно 50 тысяч.