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      Заключенные СИЗО в Киеве спят по очереди и завешивают выбитые окна одеялами: ужасные фото

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      Фото из Киевского СИЗО / Коллаж 24 канала

      Ряд крупных нарушений в Киевском следственном изоляторе обнаружила Мониторинговая группа Секретариата уполномоченного по правам человека. Большинство камер не оборудованы освещением, окна чрезмерно зарешеченные, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком.

      Камеры в Киевском СИЗО также не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией, сообщили в Офисе омбудсмена. Это выяснили в ходе повторной проверки – после того, как такие же ужасные нарушения в этом же СИЗО обнаружили в октябре 2019 года.

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      Состояние камер

      Из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные не имеют возможности дышать свежим воздухом. Большинство камер требуют ремонта.

      В части камер отсутствуют стекла в окнах и не работает система отопления. Поэтому заключенным приходилось закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. Однако по требованию мониторинговой группы работники учреждения решили этот вопрос.

      Не все заключенные имеют собственное спальное место. Поэтому они были вынуждены спать по очереди или – на полу.

      Київське СІЗО камери умови тримання фото
      Камера Киевского СИЗО, где не все удерживаемые имеют собственное спальное место / Фото Офиса омбудсмена

      При этом в новом корпусе СИЗО обнаружили камеры в образцовом состоянии, которые никак не используются.

      камери СІЗО Київ фото
      Примерная камера Киевского СИЗО, в которой никого не удерживают / Фото Офиса омбудсмена

      Киїхвське СІЗО фото камери
      Уборная Киевского СИЗО, в которую заключенных не пускают / Фото Офиса омбудсмена

      Имущество заключенных

      Родственники заключенных рассказали, что в СИЗО до сих пор не решили вопрос с обеспечением вещами. Несмотря на то, что взятым под стражу должны бесплатно выдавать постельные принадлежности и другие виды материально-бытового обеспечения, в СИЗО продолжают "рекомендовать" родственникам заключенных передавать в учреждение собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе хранится достаточное количество необходимого имущества, которое просто не выдают.

      Медицинская помощь

      В СИЗО нарушались права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Новоприбывшие в изолятор не проходили санитарную обработку, поэтому медработники не контролировали состояние их здоровья во время пребывания в учреждении.

      Кроме того, заключенные, которые прибывают из разных областей для рассмотрения их дел в судах Киева и проведения судебно-психиатрической экспертизы, содержатся в Киевском СИЗО без первоначального медосмотра.

      В рентгенологическом кабинете стены покрыты плесенью, нет воды, канализация практически не работает. Оборудование в кабинете устаревшее, рентгенологический и флюорографический аппараты не работают, поэтому обследовать заключенных невозможно.

      Во время проверки в СИЗО обнаружили 20 заключенных, контактировавших с больными туберкулезом и которых долго не обследовали. Это свидетельствует о ненадлежащем предоставлении медпомощи и несоблюдение требований инфекционного контроля за туберкулезом.

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      Київське СІЗО фото камери умови тримання рентгенкабінет
      Условия Киевского СИЗО / Фото Офиса омбудсмена

      Конфликты

      Вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных вспыхивают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам.

      Отчет о результатах мониторингового визита направят в Министерство юстиции Украины и Офис генпрокурора.

      Смотрите фото из Киевского СИЗО:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Тюрьма СІЗО Новости Киева
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