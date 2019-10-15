18:05
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Закон 1210 требует доработки, – Гетманцев

      17 Читати новину українською
      Данил Гетманцев
      Данил Гетманцев / comments.ua

      В офисе президента понимают, что принятие Верховной Радой законопроекта №1210, предусматривающего повышение ренты за добычу железной руды почти в 5 раз, будет иметь серьезные негативные последствия не только для железорудной промышленности, но и для всей украинской экономики.

      Такое мнение выразил председатель объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя итоги сегодняшней встречи представителей горняков и металлургов с руководством офиса президента, передает корреспондент МинПрома.

      Он уточнил, что на встрече присутствовала заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив, заместитель министра экономики, заместитель министра финансов, представители налоговой службы, госкомпании ПАО "Укрзализница" и т.д.

      "Хорошо, что эта встреча была. Она, по крайней мере, показывает важность проблемы. Мы говорим не о кризисе в отдельной отрасли – мы говорим, что принятие этого законопроекта 1210 может включить маховик, который повлияет на всю экономику Украины. Мне кажется, нам удалось показать это Юлии Ковалив и она это прекрасно понимает. Как и те эксперты, которые присутствовали (на встрече)", – сказал он.

      Вопрос стоит о возможной потерей национальной экономикой 30% всех валютных поступлений, железнодорожная отрасль может лишиться 40% объемов грузоперевозки – поскольку в случае принятия законопроекта №1210 железорудные предприятия лишаться возможности экспортировать свою продукцию и будут вынуждены останавливать производство, пояснил А.Каленков.

      В свою очередь, глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький отметил, что сегодня представители офиса президента в ходе встречи получили от бизнеса всю необходимую информацию, чтобы принять взвешенное решение относительно ренты на добычу железной руды.

      По его словам, Ю.Ковалив записала 15 пунктов наиболее проблемных вопросов, которые больше всего беспокоят металлургов и горняков. "Сегодня Юлия Ковалив понимает, какие вопросы больше всего беспокоят отрасль. Я думаю, по каждому из них мы сможем провести конструктивную отдельную встречу", – отметил глава ФМУ.

      blog_ava
      В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
      сегодня
      15074
      Теги: Даниил Гетманцев Налоги Металлургия Налоговый кодекс
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента
      сегодня , 18:00 Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента
      Інна Жолобович 11
      Пирамида ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      сегодня , 16:43 Пирамида ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      Сергій Фурса 125
      В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      сегодня , 15:00 В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      Світлана Попова 293
      Сборная Украины вышла на Евро-2020: первые впечатления футболистов
      сегодня , 11:15 Сборная Украины вышла на Евро-2020: первые впечатления футболистов
      Михайло Гема 385
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня , 09:22 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 18249
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук