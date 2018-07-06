Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе

Что надо поменять в законе 6688 о блокировке сайтов, чтобы он был принят?

Очень многое, на самом деле. Для начала время. Такой закон перед выборами не принимают. Такой закон требует доверия к власти. К новой власти. Закон 6688 в этом виде неприемлем, и требует доработки. Идея заложена правильная – у государства должны быть инструменты быстрой блокировки тех или иных ресурсов, а также определен доступ к информации к данным пользователей, ведь война идет и в интернете.

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Но, во-первых, блокировать можно и сейчас по решению СНБО, есть уже порядок. Во-вторых, свободный интернет – это гарантия сохранения свободы слова и во время революции и впредь, тем более – когда мы видим попытки повлиять на СМИ и на интернет со стороны власти перед выборами, наезды на телеканалы и т.д. В законе надо выписать механизм защиты интернета от произвольных действий государства так, чтобы это не было использовано во время выборов для блокировки оппозиционной информации.

На мой взгляд надо добавить следующее:

1. Необходимо предусмотреть ответственность за неправомерную блокировку и возмещение ущерба владельцу сайта в результате блокировки. Это справедливо. Если контент не угрожает нацбезопасности – тогда компенсируйте ущерб, причем размер ущерба должен определять сам владелец домена. Уже сама такая ответственность будет предохранителем.

2. Закон надо вводить в действие после выборов в 2020 году. Сейчас уже вмешиваться в интернет не стоит – выборы.

3. Основания для блокировки в досудебном порядке должны быть абсолютно точными и не допускающими двойного толкования – это должно быть мотивировано только интересами национальной безопасности, только во время боевых действий, АТО, ООС, войны. Политика и выражение мнений должны быть надежно защищены от блокировки, блокировать надо только враждебную государству деятельность противника.

4. Причем следовало бы ввести разные уровни блокировки. Если блокируется распространение информации, которая угрожает национальной безопасности, то логично ввести два уровня – для начала блокирование распространения информации на отдельной странице. Без решения суда на время боевых действий. Направление письма на указанный контактный адрес с предупреждением. А уже если ресурс продолжает распространять информацию – блокировать распространение информации на домене – но только по решению суда или по решению СНБО. Чтобы была ответственность политическая. Блокировка домена – это остановка работы ресурса и его обрушение, это нельзя делать без суда.

5. Блокировка на 48 часов чрезмерна – вполне достаточно 24 часа. Вполне достаточно, чтобы донести до суда все документы.

6. Если существует внесудебная блокировка, то должна быть и внесудебная разблокировка. То есть обязательство немедленно разблокировать сайт, если основания для блокировки не предоставлены. Для этого надо четко определить формат, что должно входить в блокирующее решение. То есть не просто набор ссылок, а определенные пояснения.

7. Надо дать точное определение, что такое "технологический терроризм", записанный в законе. Это не политика, не критика власти, то есть надо определить что какие виды терроризма имеются в виду. Описать их детально.

8. Закон касается очень важной сферы, и его продвижение и разработка должны быть максимально понятны для нашего гражданского общества и западных партнеров, чтобы закон работал на доверие, без доверия такой законопроект не пройдет никогда.

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