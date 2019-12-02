Закон о ГБР и Избирательный кодекс: какие важные законы будет рассматривать Рада на этой неделе

Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в законодательстве в связи с ограничением депутатской неприкосновенности, а также дать право следователям ГПУ, которые занимались делами Майдана, перейти без конкурса в ГБР. Вице-спикер Руслан Стефанчук напомнил, что до нового года осталось всего 2 пленарные недели, поэтому работа должна быть конструктивной.

Об этом свидетельствует план работы парламента на 3-6 декабря, опубликованный на сайте парламента.

Закон о ГБР

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Во вторник, 3 декабря депутаты завершат рассмотрение законопроекта об урегулировании деятельности ГБР. Недавно профильный комитет рекомендовал Раде поддержать поправку, которая позволит следователям и прокурорам, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ, перейти в ГБР без конкурса.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратила внимание на то, что активистка и адвокат Евгения Закревская вместе с другими участниками Майдана объявили голодовку, чтобы привлечь внимание именно к этой проблеме.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете заявил, что профильный комитет предварительно поддержал эту поправку.

Почему Евгения Закревская объявила голодовку?

Она пошла на такой шаг из-за остановки расследования разбирательств из-за преступлений на Евромайдане. Закревская не будет есть до того момента, пока нардепы не примут поправку, которая предусматривает создание совместного управления по расследованию дел Майдана. Туда должны перевести следователей ГПУ, которые расследовали дела Майдана.

Все совершенные во время Революции Достоинства преступления условно объединили в одно большое "Дело Майдана", в котором есть 89 уголовных расследований. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Чем грозит расследование дел Майдана

Все годы расследованиями дел Майдана занимался отдел специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка.

В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнуто лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным расследованиям о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013 – 2014 года. Преступления времен Майдана потом мало расследовать ГБР, за деятельностью которого будет присматривать вновь департамент в Генпрокуратуре.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследования и обеспечения неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

5 ноября ГБР заявил, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и недостаток следователей.

Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений на счет Майдана – оно приостанавливается с 20 ноября на неопределенное время.

Избирательный кодекс с правками Зеленского

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Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе рассмотрит Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.

Отметим, что этот законопроект приняла еще Рада 8 созыва. Он был подписан главой парламента предыдущего созыва Андреем Парубием, однако глава государства Владимир Зеленский его ветировал.

Что предусматривает новый Избирательный кодекс?Он меняет систему избрания депутатов в парламент с 2023 года. Отныне украинцы будут голосовать не только за название партии, но и за конкретного кандидата в ней. Ранее Совет избирали по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками и в мажоритарных округах.

Теперь будем выбирать парламент по открытым партийным спискам с региональными округами. У бюллетене будет только 2 графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты по партийному списку". В них надо будет записать порядковый номер партии и кандидата из нее.

Прослушка депутатов

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Верховная Рада Украины во вторник, 3 декабря, рассмотрит законопроект о разрешении на прослушку нардепов, который должен окончательно отменить депутатскую неприкосновенность.

Говорится о законопроекте №2237 и альтернативному ему 2237-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Отметим, что во втором чтении законопроект об изменениях в уголовно-процессуальном законодательстве Верховная Рада приняла 4 октября. Среди прочего он также отменяет часть скандальных "поправок Лозового».

Уже 15 октября принятый Радой проект закона подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Что такое "правки Лозового»?

Инициатором изменений в Уголовном процессуальном кодексе был депутат-радикал Андрей Лозовой. Поэтому, они получили название "поправки Лозового" и вступили в силу 15 марта 2018 года. Этими положениями ограничивались сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны были установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести – 12 месяцев, а уголовного проступка – 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в эти сроки уголовное производство надо было закрыть. Лишь в исключительных случаях следователь мог попросить суд продлить сроки расследования.

Что именно изменила Рада в КПК?

Внесены изменения в статью 263 Уголовно-процессуального кодекса: теперь НАБУ и ГБР будут уполномочены "снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей". Фактически это право на "прослушку" (ранее его имела только Нацполиция).

Важно: ранее законопроект предусматривал внесение изменений в закон о статусе народного депутата, согласно которым обыски и "прослушку" депутатов можно было бы осуществлять с разрешения генерального прокурора (а не Верховной Рады). Говорилось об обыске или досмотре личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения депутатов, а также и о пересмотре переписки, телефонных разговоров.

Рада не поддержала такие изменения в законе и оставила в силе нормы законов об исключительном праве парламента давать разрешение на следственные действия в отношении депутатов.

Почему это важно?

Говорится об изменениях в Конституции, которыми у народных депутатов забирают неприкосновенность. Действительно, Рада исключила норму о депутатском иммунитете из Основного закона, и эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Но эти изменения противоречат нормам закона о статусе народного депутата и Уголовно-процессуального кодексу. В этих документах предусмотрено, что Верховная Рада для прослушивания депутата или его обыска должна предоставить отдельное разрешение. Поэтому даже после вступления в силу изменений в Конституции, расследовать преступления депутатов будет сложно.

В среду, 4 декабря, депутаты начнут работу с рассмотрения ряда законопроектов во втором чтении. Говорится о проекте закона, который дает право НКРЭКУ устанавливать тариф ТЭЦ, и продолжает лицензию НЭК "Укрэнерго" к его сертификации.

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Также депутаты рассмотрят законопроект №2078-1, который переносит на 5 лет введение стандарта экологической безопасности Евро-6 и сохраняет действующие требования для старых автомобилей.

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Отметим, что экологический стандарт "Евро-3" внедренный в Европейском Союзе с 1999 года, "Евро-4" – с 2005, "Евро-5" – с 2009 г., "Евро-6" – в сентябре 2015 года.

Украина ввела "Евро-3" в 2013 году, "Евро-4" – в 2014, а экологический стандарт "Евро-5" начал действовать с 1 января 2016.

Либерализация спиртовой отрасли

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Верховная Рада на этой неделе рассмотрит законопроект №2300 авторства Владимира Зеленского об отмене монополии на производство спирта.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что либерализацию в этой сфере необходимо срочно проводить.

Что предусматривает законопроект

После представления Зеленским документа в Верховной Раде эксперты начали активно обсуждать нпа счет его целесообразности.

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спирт сможет производить и продавать любой субъект хозяйствования после получения лицензии;

оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей при наличии лицензии могут осуществлять медицинские и зооветеринарные заведения.

введение полной либерализации экспорта спирта из Украины;

экспортировать этиловый спирт смогут субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Чего ожидают от демонополизации Укрспирта

Потерять работу боятся тысячи работников спиртового гиганта "Укрспирт". Ведь госмонополию на производство спирта хотят отменить, а предприятия – приватизировать.

Все – для вывода рынка из тени. Пугает то, что предприятия может постигнуть судьба сахарных заводов: многие из них обанкротились после приватизации. Тем более, что сейчас из 80 спирзаводов работают только 15. А потребности водочников еще меньше.

Что известно об УкрспиртеЯвляется монополистом спиртовой отрасли Украины. Владеет 41 заводом по производству спирта из более чем 80 зарегистрированных в Украине.

Во всем мире только два государства имеют монополию на производство спирта – Украина и Беларусь. В мире спиртовой рынок давно демонополизировали через неприбыльность.

Во втором чтении депутаты также планируют рассмотреть законопроект о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

На рассмотрении также законопроект о предоставлении статуса УБД воинам-добровольцам.

К теме: Проблемы уголовного преследования добровольцев устранят отдельным законом

Зачем нужен отдельный закон о добровольцах?

► Для установления правового статуса событий на Донбассе.

► Для определения лиц, принимавших участие в этих событиях.

► Для урегулирования вопросов амнистии добровольцев.

Кроме того, народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении президентский, обозначенный как неотложный проект изменений в бюджете на текущий год по строительству детской спецбольницы "Охматдет".

Рада заслушает министра Милованова

К теме: Милованов рассказал о крупных увольнениях на госпредприятиях

В пятницу 6 декабря традиционно состоится Час вопросов к правительству. На заседании согласительного совета решили, что пригласят министра экономического развития Сергея Милованова.