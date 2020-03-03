Закон о люстрации: КСУ до сих пор не принял решение о его конституционности

Конституционный Суд продолжит рассматривать представление о конституционности закона "Об очистке власти". Сейчас решение относительно главного документа о люстрации в Украине принять не удалось.

О ходе рассмотрения представления относительно конституционности закона сообщили в пресс-службе суда, пишет "Укринформ".

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Большая палата Конституционного Суда во время закрытого заседания рассмотрела представление о конституционности закона "Об очистке власти".

Рассмотрение этого дела будет продолжено во время следующих заседаний,

– сообщили в суде.

Ведь пока решение о том, является ли закон о люстрации конституционным, принять не удалось.

Что известно о законе "О очистки власти"

Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "Об очистке власти" (люстрации). Документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе отдельной категории людей. А именно тем, кто менее года совокупно был на определенных законом должностях в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

47 народных депутатов Верховной Рады сразу же после принятия закона обжаловали его конституционность и пытались убедить Венецианскую комиссию, что этот закон нарушает права человека.

От своего имени закон в Конституционном суде обжаловал и Верховный суд Украины. Мол, Закон нарушает независимость и неприкосновенность судей.

Сейчас в реестре людей, в отношении которых применили закон о люстрации находятся 893 человека.

Какое решение принял Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека 24 февраля 2020 года решил не рассматривать апелляцию Украины о деле по закону об очищении власти. Поэтому решение соответствующего суда по этому делу от 17 октября 2019 года окончательно вступило в силу. Согласно ему, установлено нарушение прав украинских чиновников.

Суд единогласно установил нарушение права на справедливый суд из-за слишком длительного рассмотрения дел заявителей на национальном уровне. А также права на уважение частной жизни.

А также признал, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу людей. Поэтому привел к увольнению людей только потому, что они были на государственной должности во времена президентства Януковича.

По мнению ЕСПЧ, документ не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента.

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Что будет, если КС признает закон неконституционным?Вернуться на госдолжности смогут несколько тысяч чиновников, должностных лиц и правоохранителей времен Януковича, которых уволили с должностей в 2014 – 2015 годах. Те, кто причастен к расстрелам Майдана, кто способствовал оккупации Россией Крыма, Донбасса – смогут снова быть у власти.