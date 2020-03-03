19:43
3 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 марта
      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
      Вєсті.UA
      19:46, 2 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Закон о люстрации: КСУ до сих пор не принял решение о его конституционности

      - Читати новину українською
      КСУ не принял решение о конституционности закона о люстрации / ua.today

      Конституционный Суд продолжит рассматривать представление о конституционности закона "Об очистке власти". Сейчас решение относительно главного документа о люстрации в Украине принять не удалось.

      О ходе рассмотрения представления относительно конституционности закона сообщили в пресс-службе суда, пишет "Укринформ".

      Читайте также: Какую компенсацию Украина заплатит люстрированным чиновникам по решению ЕСПЧ

      Большая палата Конституционного Суда во время закрытого заседания рассмотрела представление о конституционности закона "Об очистке власти".

      Рассмотрение этого дела будет продолжено во время следующих заседаний,
      – сообщили в суде.

      Ведь пока решение о том, является ли закон о люстрации конституционным, принять не удалось.

      Что известно о законе "О очистки власти"

      • Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "Об очистке власти" (люстрации). Документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе отдельной категории людей. А именно тем, кто менее года совокупно был на определенных законом должностях в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.
      • 47 народных депутатов Верховной Рады сразу же после принятия закона обжаловали его конституционность и пытались убедить Венецианскую комиссию, что этот закон нарушает права человека.
      • От своего имени закон в Конституционном суде обжаловал и Верховный суд Украины. Мол, Закон нарушает независимость и неприкосновенность судей.
      • Сейчас в реестре людей, в отношении которых применили закон о люстрации находятся 893 человека.

      Какое решение принял Европейский суд по правам человека

      • Европейский суд по правам человека 24 февраля 2020 года решил не рассматривать апелляцию Украины о деле по закону об очищении власти. Поэтому решение соответствующего суда по этому делу от 17 октября 2019 года окончательно вступило в силу. Согласно ему, установлено нарушение прав украинских чиновников.
      • Суд единогласно установил нарушение права на справедливый суд из-за слишком длительного рассмотрения дел заявителей на национальном уровне. А также права на уважение частной жизни.
      • А также признал, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу людей. Поэтому привел к увольнению людей только потому, что они были на государственной должности во времена президентства Януковича. 
      • По мнению ЕСПЧ, документ не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента.

      Узнайте больше: Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины

      Что будет, если КС признает закон неконституционным?Вернуться на госдолжности смогут несколько тысяч чиновников, должностных лиц и правоохранителей времен Януковича, которых уволили с должностей в 2014 – 2015 годах. Те, кто причастен к расстрелам Майдана, кто способствовал оккупации Россией Крыма, Донбасса – смогут снова быть у власти.

      Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Виктор Янукович Европейский суд Конституционный суд Люстрация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:25 Последствия коронавируса для Украины и мира: ждать ли финансового кризиса
      Юлія Поскробок
      сегодня , 19:00 Little Big на Евровидении от России. Почему это еще один элемент гибридной войны?
      Єлизавета Герасимюк
      28 февраля , 14:30 Современные методы лечения геморроя: почему важно при первых симптомах обратиться к врачу
      28 февраля , 15:57 В покерной серии турниров разыграют 5 миллионов гривен онлайн
      сегодня , 18:24 Денис Шмыгаль может возглавить правительство: что о нем известно
      Наталя Боднар
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук