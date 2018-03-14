Закон о национальной безопасности должен давать ответы на все вызовы, которые переживает Украина

Более подробно о президентской версии законопроекта, который уже окрестили безопасностью президента – в интервью 24 Каналу рассказал народный депутат фракции "Объединение Самопомич" Тарас Пастух

– К сожалению, в Украине есть прецедент 2013 года, где Президент Украины пытался вывести войска против граждан, обращаясь к нынешнему государству-оккупантуа о введении их войск. Президент в нашей истории, к сожалению, может быть предателем.

Если Президент Украины заболел, Миниобороны становится его заместителем и выполняет все полномочия, фактически став главнокомандующим.

– Президентский закон больше функций перетягивает на Совет нацбезопасности, который "подконтрольный" самому президенту. Нельзя давать полномочия единолично человеку, который фактически находится в парламентско-президентской стране.

– Есть предположение, что документ законопроекта, который вышел из комитета нацбезопасности, и документ, поданный президентом, – разные. Президентский законопроект регулирует только военные вопросы, а парламентский – предполагает рассмотрение различных угроз со стороны РФ.

Новый закон сделает армию подчиненной лишь президенту напрямую, или через Совет нацбезопасности.

Больше – смотрите в интервью.