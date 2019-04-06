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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Закон о наказании коррупционеров в оборонке блокируют уже три года, – Лещенко

      29 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / prm.ua

      Подписание соответствующего закона еще с 2016 года блокируют на уровне руководства Верховной Рады.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" сообщил нардеп Сергей Лещенко.

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      По его словам, за коррупционный скандал в "Укроборонпроме" грозило бы до 10 лет лишения свободы, если бы соответствующий закон действовал уже сейчас.

      Нардеп отметил, что депутаты одобрили законопроект №1793, где за оборонную коррупцию предусмотрена усиленная ответственность, еще в 2016 году.

      Однако после голосования ничего не произошло. Закон о наказании коррупционных мародеров на войне до сих пор лежит в ящике спикера,
      – подчеркнул Лещенко.

      И объяснил, что один из руководителей оборонного комитета Верховной Рады Иван Винник подал постановление об отмене результатов голосования. Пока это постановление не проголосовано, закон не может быть подписан спикером.


      Иван Винник

      "Обосновал Винник это тем, что в момент принятия в зале было не персональное голосование. Хотя самого его в тот день в Раде вообще не было", – рассказал политик.

      Необходимость подписать закон, перед этим поставив на голосование постановление Винника, регулярно поднимается перед спикером парламента, но ничего не происходит,
      – добавил Лещенко.

      "Учитывая, что руководитель Винника, председатель оборонного комитета Сергей Пашинский, регулярно всплывает в коррупционных скандалах, связанных с закупкой вооружений, это напоминает саботаж внедрения прозрачности в оборонке", – подытожил он.

      Смотрите полный выпуск видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 5 апреля 2019 года

       

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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