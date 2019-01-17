Закон о пошлинах на металлолом позволил предприятиям увеличить выпуск продукции, –Каленков

Решение сохранить в Украине стратегическое сырье привело к реальным плюсам в экономике государства.

Закон, предусматривающий повышение пошлин на экспорт стального лома из Украины, дал свои положительные плоды, среди которых рост выпуска продукции отечественными предприятиями на целую треть, заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Действие этой пошлины доказала эффективность: электрометаллургические предприятия увеличили выпуск продукции в прошлом году более чем на 35%. Это существенный рост. За ними последовали трубные предприятия и дальше по цепочке добавленной стоимости", – заявил эксперт.

Также, по словам, Каленкова, решение сохранить в Украине стратегическое сырье вместо вывоза его за границу стало примером, когда конкретное решение в торговой политике страны привело к реальным плюсов в экономике Украины. В том числе и для бюджета, и для валютного курса.

"Экспортная пошлина на экспорт металлолома было несколько лет назад на уровне 10 евро за тонну. К сожалению, это приводило к тому, что импорт увеличивался из года в год и достигал критических значений. Дефицит лома мы чувствовали внутри Украины. В основном лом шел в Турцию и Приднестровье", – заявил Каленков.

Как сообщалось ранее, вчера в парламенте был зарегистрирован законопроект относительно дальнейшего продолжения повышенной пошлины на экспорт металлолома из Украины.

Дефицит металлолома приводил к сокращению и даже остановкам производств в Украине до 2017 года.