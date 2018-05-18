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Закон о продлении пошлины на вывоз лома – пример грамотной политики государства, - эксперт

14 Читати новину українською
Металлолом
Металлолом / 5.ua

По словам Каленкова, такой закон важен, особенно в условиях протекционистской политики США и ЕС.

Принятый в четверг 17 мая Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" № 8226, который предполагает увеличение экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонну и продление ее действия на год, до сентября 2019 года, крайне важен для Украины, является примером грамотной политики, а также не противоречит договоренностям с ЕС.

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, такой закон важен, особенно в условиях протекционистской политики США и ЕС.

"Только вчера ВР приняла закон о продлении пошлины на вывоз лома, это крайне важно, и сейчас мы читаем о том, что это противоречит договоренностям с ЕС. Это, во-первых, абсолютно не противоречит договоренностям с ЕС, а во-вторых, в условиях, когда и ЕС и США занимаются протекционистской политикой, мы тоже должны заниматься грамотной политикой, и то, что вчера депутаты сделали, я думаю, что это очень правильно", - заявил эксперт.

Каленков выразил надежду, что закон поддержит президент Украины,

Как сообщалось ранее, бюджетный эффект от действия пошлины на вывоз металлолома из Украины уже превысил (за два года действия закона) 1 млрд грн в год.

Теги: Законодательство Евросоюз Экспорт пошлина металургия
Источник: 24 Канал
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