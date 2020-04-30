Закон о рынке земли опубликовали

Закон об открытии рынка земли в Украине №2178-10 опубликовали в официальном издании "Голос Украины". Документ вступит в действие с 1 июля 2021 года.

Полный текст закона доступен на сайте издания "Голос Украины". Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли №2178-10 28 апреля.

К теме Известно, сколько будет стоить гектар земли после запуска рынка

Заметим, что принятие законопроекта было одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования.

В частности, закон предусматривает:

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Запрещена продажа земли государственной и коммунальной собственности.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

Подробнее! Закон о рынке земли: что он предусматривает – читайте объяснение в материале 24 канала.



Что нужно знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала