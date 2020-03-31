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      Закон о рынке земли приняли: какие фракции и депутаты голосовали за, а какие против

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      Кто голосовал за рынок земли, а кто был против / ВРУ

      Верховная Рада на внеочередном заседании ночью 31 марта приняла закон об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Какие фракции и депутаты голосовали за, а какие против – читайте в материале 24 канала.

      Рынок земли, согласно документу, откроют с 1 июля 2021, однако в первые три года его работы будут действовать ограничения. Подробнее об этом читайте по этой ссылке

      К теме На заседание Рады ночью 31 марта приехал Зеленский, но – не выступал

      Законопроект 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении и в целом поддержали 259 народных депутатов при минимальной потребности в 226 голосов.

      Как распределились голоса по фракциям и группам

      Поддержали законопроект 259 депутатов

      • "Слуга народа" – 206,
      • "Европейская Солидарность" – 23,
      • "Голос" – 13
      • "Доверие" – 12,
      • Внефракционные – 5.
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0,
      • "Батькивщина" – 0,
      • "За будущее" – 0.

      Проголосовали против 24 депутата

      • "Батькивщина" – 12,
      • Внефракционные – 4,
      • "Слуга народа" – 2,
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 2,
      • "За будущее" – 2,
      • "Европейская Солидарность" – 1,
      • "Доверие" – 1,
      • "Голос" – 0.

      Интересное

      • Во фракции "Слуга народа" – 248 депутатов. На голосовании за землю не присутствовали 35. То есть, сама пропрезидентская сила не смогла бы сформировать необходимых 226 голосов.
      • В "Слуге народа" против воли фракции пошли двое депутатов (Яцык и Воронько), однако были и такие, кто воздержался (Вагнер и Нагорняк), а также просто не голосовали (Дубинский, Колюх и Шпак).
      • Единственным депутатом из "Европейской Солидарности", который проголосовал против закона о земле, оказался скандальный Алексей Гончаренко. Остальные голосовали за, хотя несколько депутатов из фракции не пришли на заседание (Джемилев, Фриз и Алексеев).
      • В "Батькивщине" 24 депутата, и ровно половина из них проголосовали против. Вторая половина не пришли на заседание. 

      земля
      Украинцы далеко не все поддерживают внедрение рынка земли / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Партия Голос ВО Батькивщина Европейская солидарность Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Верховная Рада Рынок земли Новости Украины Новости политики
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