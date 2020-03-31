Закон о рынке земли приняли: какие фракции и депутаты голосовали за, а какие против

Верховная Рада на внеочередном заседании ночью 31 марта приняла закон об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Какие фракции и депутаты голосовали за, а какие против – читайте в материале 24 канала.

Рынок земли, согласно документу, откроют с 1 июля 2021, однако в первые три года его работы будут действовать ограничения. Подробнее об этом читайте по этой ссылке .

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Законопроект 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении и в целом поддержали 259 народных депутатов при минимальной потребности в 226 голосов.

Как распределились голоса по фракциям и группам

Поддержали законопроект 259 депутатов

"Слуга народа" – 206,

"Европейская Солидарность" – 23,

"Голос" – 13

"Доверие" – 12,

Внефракционные – 5.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0,

"Батькивщина" – 0,

"За будущее" – 0.

Проголосовали против 24 депутата

"Батькивщина" – 12,

Внефракционные – 4,

"Слуга народа" – 2,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 2,

"За будущее" – 2,

"Европейская Солидарность" – 1,

"Доверие" – 1,

"Голос" – 0.

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Во фракции "Слуга народа" – 248 депутатов. На голосовании за землю не присутствовали 35. То есть, сама пропрезидентская сила не смогла бы сформировать необходимых 226 голосов.

В "Слуге народа" против воли фракции пошли двое депутатов (Яцык и Воронько), однако были и такие, кто воздержался (Вагнер и Нагорняк), а также просто не голосовали (Дубинский, Колюх и Шпак).

Единственным депутатом из "Европейской Солидарности", который проголосовал против закона о земле, оказался скандальный Алексей Гончаренко . Остальные голосовали за, хотя несколько депутатов из фракции не пришли на заседание (Джемилев, Фриз и Алексеев).

В "Батькивщине" 24 депутата, и ровно половина из них проголосовали против. Вторая половина не пришли на заседание.