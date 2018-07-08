Закон о валюте: почему Украина избавилась от советских запретов только на 27 году независимости

Украинцы отныне могут свободно осуществлять операции с валютой. На этой неделе президент Петр Порошенко подписал закон о валюте. Это означает, что без лицензии можно открыть счет в иностранном банке, покупать акции иностранных компаний. А компаниям не надо продавать государству половину выручки в валюте.

От заложенных еще в советские времена правил проведения операций с валютой Украна избавилась на 27 году независимости. На этой неделе президент подписал новый закон о валюте.

Читайте также: Приватизация госимущества: стало известно сколько прибыли получит бюджет страны

"Мы с вами это сделали. Уверен, что и этот день войдет в историю, как еще одна из свобод Украины. Я поздравляю вас всех. Это наша с вами победа. Это еще один акт экономической свободы", – сказал Порошенко.

Бывший оперативник Валерий Кур вспоминает, как правоохранители в советские времена воевали с иностранной валютой. Шпионили за иностранцами, вербовали работников гостиниц и посольств. А злостных любителей доллара сажали за решетку.

Общество убедили и нас, представителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью, что валютные операции может осуществлять человек, если существует одна валюта,

– отметил экс-руководитель Управления криминальной разведки ГУБОП Валерий Кур.

После распада Союза украинцы получили право беспрепятственно ввозить и вывозить деньги за границу. Однако, в 1993 году вернули старые ограничения.

"Потом государство почувствовало, где можно зарабатывать деньги. Когда есть запреты, то прекрасно работает "теневой рынок", – подчеркнул Кур.

Читайте также: За импортированный уголь Украина заплатила 1,5 миллиарда долларов

За теми, кто работал с валютой, тщательно следили контролирующие органы. Однако не для того, чтобы выявить нарушения, а чтобы заработать.

Директор австрийской компании Иван Грод два года назад отказался платить взятку. Вскоре на предприятие пришло СБУ и нашло наркотические вещества. Работу компании заблокировали.

Буквально через несколько дней нас вызывают в банк. Национальный банк также направил письмо. Заблокировал нам счета, и мы не могли ни покупать, ни продать ни одного цента валюты,

– рассказал генеральный директор "Матимекс-Украина" Иван Грод.

Полгода он обивал пороги Кабмина и Верховной рады. Помогли юристы офиса бизнес-омбудсмена. С принятием нового закона, говорят, риски вмешательства контролирующих органов в работу бизнеса снизятся.

Это такой шаг, который я считаю революционным для Украины. Потому что эти санкции – это один из самых непрозрачных, коррупционогенных, карательных механизмов, которые применяло государство к бизнесу,

– убеждена заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

Экономистка Мария Репко показала, куда чиновники завели украинский бизнес. Зеленая линия – высокоразвитые страны со свободным обращением валюты. Черная – это страны Восточной Европы и наши основные конкуренты в борьбе за деньги инвесторов. Красная линия внизу – это наша экономика.



Экономистка Мария Репко

Нельзя было даже заводить инвестиции, не говоря уже об их выводе. Вывод и вообще репатриация инвестиций из Украины была запрещена. Очень трудно было осуществить платеж за границу,

– пояснила эксперт.

Ведь нужно собрать целые кипы разрешительных документов. А еще предприятия обязаны продавать государству половину валютной выручки. Даже если уже завтра валюта понадобится для расчетов и компании потеряют деньги на курсовых колебаниях и банковских комиссиях. Отсюда и мода на оффшоры. Под лозунгом "не дадим вывести деньги за границу" вывели не менее трех годовых бюджетов Украины.

Новый закон заработает в 2019 году. В ближайшие 6 месяцев Нацбанк пропишет нормативные документы к нему. А еще украинцы смогут открыть счет в иностранном банке без валютной лицензии, которую почти невозможно получить честным путем. Покупать ценные бумаги иностранных компаний или жилье в других государствах. Накапливать на пенсию в пенсионных фондах или страховать жизнь, здоровье и имущество в страховых компаниях, которым доверяют.