Закон о восстановлении кредитования: что получат заемщики и банки

Принятым 3 июля этого года Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" Верховной Радой Украины отстранено подавляющее большинство законодательных коллизий и пробелов, которые существовали в кредитных и ипотечных правоотношениях.

Об этом в комментарии 24 каналу отметил юрист DLA Piper Юрий Краснолюдский

Из положительных изменений для должников или заемщиков (если мы говорим о кредитных отношениях) можно выделить следующие новации:

- отменено требование обязательного нотариального удостоверения договора залога транспортного средства. Должны снизить стоимость услуг для клиентов банка, которые оформляют банковский кредит под залог автомобиля (автокредитование).

- изменен порядок уведомления заемщика об изменении процентной ставки по кредитным договорам с изменяемой или "плавающей" процентной ставкой. Теперь банк должен сообщать заемщику об изменении такой процентной ставки не за 15 дней до такого изменения, как раньше, а в течение 15 дней, следующих за датой, с которой применяется новая ставка. Однако в случае несогласия заемщика с такой ставкой он обязан погасить всю сумму кредита по старой процентной ставке, но не позднее 30 дней с момента получения уведомления об изменении процентной ставки.

- на ипотекодержателя (банк) наложена обязанность снимать все обременения, связанные с ипотекой, в течение 14 календарных дней с момента погашения заемщиком обеспеченного ипотекой обязательства. Однако, к сожалению, законом не установлена ​​ответственность за нарушение банком такого обязательства.

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- при судебном обращении взыскания на предмет ипотеки, начальная цена недвижимого имущества, по которой ипотекодержатель на основании решения суда может обратить в собственность или продать предмет ипотеки третьему лицу, может быть определена судом на основании ходатайства ипотекодателя или ипотекодержателя. Это позволит избежать ситуаций, когда недвижимость переходила в собственность ипотекодержателя по цене, установленной в ипотечном договоре и которая обычно существенно занижена в пользу ипотекодержателя. При этом если предмет ипотеки по решению суда подлежит продаже на публичных торгах в процессе исполнительного производства, цена предмета ипотеки будет определяться не решением суда, как это было раньше, а субъектом оценочной деятельности во время проведения исполнительных действий по исполнению решения суда. Это позволит реализовать ипотечное имущество с учетом действительно рыночных цен на недвижимость. Максимальный дисконт, на который может рассчитывать ипотекодержатель в случае приобретения им самим предмета ипотеки на публичных торгах, составляет 30% от начальной рыночной стоимости недвижимого имущества - в случае признания трех открытых торгов несостоявшимися.

Изменения, которые существенно усиливают позиции украинских кредиторов, в том числе банковских учреждений, следующие. Причем таких изменений значительно больше, чем для заемщика.

- урегулированы довольно неприятные в прошлом для кредиторов юридические коллизии, связанные прекращением договора поручительства. В частности, поручитель освобождался от ответственности перед кредитором в случае увеличения обязательства должника (суммы, срока, процентной ставки, штрафов), если такое увеличение было осуществлено без письменного согласия такого поручителя. Теперь в аналогичном случае поручитель продолжает отвечать наряду с должником (заемщиком) в объеме, который существовал до момента увеличения обеспеченного поручительством обязательства. Также для кредиторов установлен предельный срок для предъявления исковых требований к поручителю - 3 года с дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или 3 года с дня заключения договора поручительства (если конкретный срок обеспеченного обязательства не установлен).

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- отныне ликвидация юридического лица-должника не прекращает поручительство, залог или ипотеку, если кредитор успел подать иск к поручителю / залогодателю / ипотекодателю до внесения в реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

- бесспорно важнейшим новшеством нового закона является усиление прав кредитора в процессе обращения взыскания на предмет ипотеки. Так до сих пор ипотекодержатели были значительно ограничены в внесудебных способах обращения взыскания – обращение в собственность и продажу ипотечного имущества третьему лицу без участия ипотекодателя (должника). Одной из причин была прямая норма законодательства, согласно которой в случае обращения взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке все дальнейшие требования ипотекодержателя к должнику теряли свою силу, даже если после такого обращения взыскания значительная часть кредита оставалась непогашенной. Теперь эта норма отменена и ипотекодержатель может обращать взыскание во внесудебном порядке как на один или несколько предметов ипотеки, так и на другое движимое или недвижимое имущество должника или поручителя, обращаться с иском о погашении задолженности в суд.

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- новый закон поставил важную точку в многолетних дискуссиях относительно того, распространяется ли ипотека объекта недвижимого имущества на такой объект после реконструкции или самовольного строительства, были проведены по такому объекту после заключения ипотечного договора. Закон утвердительно ответил на этот вопрос – да, распространяется. Кроме того, ипотека будет автоматически распространяться также на вновь созданные объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, переданном в ипотеку.

- расширен перечень способов обращения взыскания в судебном порядке – в частности, отныне суд может постановить обратить взыскание путем обращения предмета ипотеки в собственность ипотекодержателя или путем продажи его третьему лицу (ранее судебное решение могло предусматривать только продажу предмета ипотеки на публичных торгах в рамках исполнительного производства).

- законом установлена ​​обязанность органов регистрации транспортных средств проверять при регистрации наличие относительно такого транспортного средства обременений по данным Государственного реестра обременений движимого имущества;

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- одной из самых дискуссионных норм нового закона является норма его переходных положений, которая распространяет все указанные изменения не только на новые договорные отношения между кредиторами, должниками и их поручителями, но и на те отношения и договора, которые существовали и были заключены до вступления в силу этим законом. Единственным исключением из этого правила является норма о внесудебном обращении взыскания на предмет ипотеки (что позволяет кредитору в случае обращения взыскания на ипотеку обращать взыскание на другое имущество должника и поручителя, в случае если ипотечного имущества не хватило для удовлетворения обеспеченных обязательств), которая будет применяться только для вновь заключенных договоров ипотеки.

Стоит уточнить – указанные изменения в законодательство будут введены в действие через 3 месяца после официального опубликования закона, что, в свою очередь, произойдет лишь после подписания принятого законопроекта Президентом Украины.