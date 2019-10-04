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      Закон о выборах в ОРДЛО не будут выносить на референдум, – депутат "Слуги народа"

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      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / liga.net

      Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что вопрос относительно закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будет выноситься на референдум.

      Об этом Яременко сообщил в эфире программы "Право на власть".

      Интересно: В "Слуге народа" назвали вариант, если РФ не выведет свои войска до выборов в Донбассе

      Закона о референдуме нет, но в то же время время действующие процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте и комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит,
      – сказал Яременко.

      Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что будет разработан новый закон о так называемом особом статусе Донбасса.

      "Мы напишем его вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, а не пересекая ни одной" красной линии ", – сказал Зеленский.

      К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил как положительный факт начало дискуссии относительно закона об особом статусе ОРДЛО, действие которого истекает 31 декабря.

      "Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум – я здесь согласен с Богданом Яременко. Но то, что наш народ начал понимать, насколько высокой может быть цена мира, и как мы его можем достичь, это очень нужна дискуссия, которая опоздала на много лет ", – отметил Пристайко.

      Что известно о возможных выборах на Донбассе?1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Тогда же и договорились о разведении сил в Петровском и Золотом. Предварительно, это должно произойти 7 октября.

      Согласно формуле начинает действовать временный закон Об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Луганска Новости Донецка Местные выборы 2020 Украина – Россия Война на Донбассе Референдум Слуга народа Богдан Яременко Новости Украины Новости политики
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