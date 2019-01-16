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      Закон о выборах в Украине уже нарушили почти полсотни раз: детали от полиции

      18 Читати новину українською
      Полиция зафиксировала 4️7 сообщений о нарушении избирательного законодательства
      Полиция зафиксировала 4️7 сообщений о нарушении избирательного законодательства / Radiosvoboda.org

      С начала 2019 года полиция зафиксировала 4️7 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Большинство из них касаются отсутствия на агитационной продукции предусмотренной Законом информации.

      Соответствующую статистику в Facebook опубликовал представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

      Он отметил, что такие факты будут квалифицировать как административное правонарушение, а именно изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск. Когда же полиция владельцев такой рекламы и лиц, ответственных за ее выпуск, на них составят админматериалы и направят их в суд.

      Читайте также: Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой

      Заметим, что за такие нарушения обычным гражданам грозит штраф в размере от 170 до 510 гривен, а должностным лицам – штраф в размере 850-1190 гривен.

      Миф о вседозволенности и избежании наказания за нарушение избирательного законодательства развенчивают приговоры судов по 8️1 делу – за нарушение избирательных прав граждан на выборах 2014-2015 годов. Большинство из этих лиц суд приговорил и отпустил на испытательный срок. Однако есть пока единственный, но факт осуждения к реальному сроку лишения свободы за подкуп избирателей,
      рассказал Тракало.

      На сегодня еще 120 уголовных производств, касающихся нарушений избирательных прав граждан, с обвинительными актами сейчас находятся на рассмотрении судов.

      Отметим, что кандидат в президенты Украины имеет право начинать свою предвыборную агитацию на следующий день после его официальной регистрации Центральной избирательной комиссией, а не после объявления заявления о планах баллотироваться на должность. Однако билборды ряда желующих занять президентское кресло уже давно пестрят на улицах Украины.

      При этом, до тех пор, пока потенциальный кандидат в президенты официально не зарегистрирован, он не должен отчитываться перед ЦИК и НАПК о потраченных деньгах, в частности на рекламную кампанию.

      Поэтому активисты предполагают, что многие потенциальные кандидаты в президенты будут подавать документы в ЦИК в феврале, чтобы иметь свободный от обязательной отчетности месяц на рекламную кампанию, которая на самом деле является предвыборной агитацией.

      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Реклама Законодательство Выборы Президента 2019 Штрафы Статистика
      Источник: 24 канал
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