Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта

Идея, которую нам рассказывают, довольна интересная и должна защищать Украину от угроз из вне. Но так ли это?

Нет, и еще раз нет.

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Просмотрев законопроект, я убедился, что написанное совершенно противоречит тому, о чем говорят народные депутаты.

Народные депутаты рассказывают, что закон должен защищать от кибератак и информ угроз, но уважаемые народные избранники, это совершенно две разные вещи.

В законе прописано, что нужно и можно блокировать сайты. Но от сайтов нет кибер угроз! Или вы этого не знали? Если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, позвоните экспертам, они вам объяснят основы.

Интерпретация, что он защищает от информ атак либо другого воздействия типа информационно-психологических операций, тоже ложная. Я постараюсь очень коротко объяснить.

Весь вопрос в том, что любая гуманитарная агрессия, в перечень которой входит как кибер атака, так и информ кампания, не вынесена даже на международной арене на уровень закона. Нет методологий, нет понятийного аппарата, нет понимания на данном этапе как это классифицировать.

Мир столкнулся с этим только недавно и еще не успел внести это как угрозу, для того же международного гуманитарного права.

А этот законопроект под разными интерпретациями наших политиков якобы защищает от кибер угроз и от информ компаний.

В сухом остатке, этот законопроект может заблокировать любой сайт по непонятной процедуре без обозначенной статьи и алгоритма. То есть по собственному желанию любая служба может закрыть ресурс, который ей не понравился.

Исходя из всей ситуации у меня напрашивается только два вывода, либо это умышленно сделано для решения своих интересов, либо это дилетантство и халатность наших депутатов. Особенно я в шоке от комитета по нац безопасности. Вы там вообще разбираетесь в теме безопасности? или оказались случайно, по квоте?

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