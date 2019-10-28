Закон об особом статусе Донбасса зависит от переговоров в нормандском формате, – Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков пояснил, что разработка законопроекта об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от нормандских переговоров.

Об этом глава Верховной Рады Украины рассказал в интервью телеканалу ICTV.

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Нам предстоит внести новый законопроект по особенному статусу Донбасса, а после этого – принять его. Я думаю, очень многое будет зависеть от нормандских переговоров и от этого мы и будем двигаться,

– сказал Разумков.

К слову, действующий закон о временном особом статусе Донбасса был введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года.

Что нужно знать о подготовке к закону?

Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продлевал его действие на год.

Срок действия документа завершается 31 декабря 2019 года.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Эта формула уже вызвала несколько волн многотысячных протестов в Украине.

Что известно о встрече нормандской четверки?Встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Однако конкретной даты пока нет.



В целом, об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон.



Впоследствии в России заявили, что сейчас готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Все потому, что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.