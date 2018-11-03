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      Аркадий Бабченко

      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский

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      Крым был украинским законодательно уже в 1999-м
      Крым был украинским законодательно уже в 1999-м / Blackseanews

      Путин в очередной раз что–то ляпнул про незаконную передачу Крыма Украине в 1954 году. И опять понеслось – законно, не законно. Слушать всю эту ахинею уже совершенно невыносимо. Тем более от украинцев, доказывающих "законность" передачи.

      Друзья мои, если вы признаете законность передачи Крыма Украине, тогда вы должны признать и законность Голодомора. Он тоже был по советским законам. И законность Гулага, законность репрессий, расстрелов, оккупации, депортации и всего остального, что наворотил СССР. Это все тоже было "законно".

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      Совет Министров передавал Крым не независимому государству Украина, а Украинской ССР. Если вы хотите апеллировать к законности этого акта, то тогда вам придется возродить Украинскую Советскую Социалистическую (аж передернуло, пока писал) Республику в составе нового СССР. Вот тогда можно будет говорить об этой законности.

      Совершенно не волнует, законно или нет по советским бумажкам был передан Крым от одного субъекта в границах совка другому. Потому что СССР был незаконен весь, от начала и до конца. И аппелировать к одной части его законов, протестуя против другой – это, уж прошу прощения, шизофрения.

      Мы не признаем ВСЕХ законов СССР – и точка. По отношению к "Империи Зла" может быть только такая позиция. Ничтожны все его законодательные акты, от начала и до конца.
      А вот что имеет значение, так это то, что в 1991-м году Россия признала Крым в составе уже независимой Украины, в 1997-м году подписала международные документы, по которым признала Крым украинским уже законодательно, в 1999-м ратифицировала их в своем парламенте, и, если не ошибаюсь, за год до войны еще раз подтвердила ратификацию этого соглашения. Путин сделал это лично:

      Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной — соглашение между РФ и Украиной, в котором закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

      И пофиг, что там было в 1954 году. Или в 1642-м. Или в 7-м до нашей эры. Российской Федерации Крым не принадлежал ни дня с момента ее образования. А закон обратной силы не имеет. Вы, в новейшей уже истории, согласились с новыми границами, подписали документы о их нерушимости, ратифицировали их своим парламентом, признали примат международного права и взяли на себя обязательства не нарушать его. Разговор закончен. С данного момента вы – оккупанты и захватчики.

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      Автор: Аркадий Бабченко
      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Публикации
      Источник: Аркадий Бабченко
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