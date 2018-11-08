Закон по авто на еврономерах: лидер "Авто Евро Силы" сжег свой автомобиль в знак протеста

Лидер "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич показательно сжег свой автомобиль. Таким образом, он хотел показать несогласие с новыми правилами растаможки автомобилей и рядом других изменений, которые депутаты внесли в закон о автомобилях на иностранной регистрации.

Трансляцию акции активисты вели в своем сообществе на Facebook.

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Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой Land Rover, если не проголосуют за нашу правку – это был не популизм или пиар!? Это было сознательное заявление лидера, который понимает, что для большинства людей, которые купили право пользования авто на европейской регистрации за 1500 евро, дешевле сжечь свое авто, нежели чем его купить и растаможить по принятым законам! Как лидер общины, который ответственно относится ко всем своим заявлениям, в знак протеста сжигаю свое авто,

– отметил Ярошевич.

По его словам, это протест, в частности, за тех людей, которые не имеют средств на растаможку авто, а также тех, кто участвовал в протестах под Радой.

Кроме того, он продемонстрировал, что его автомобиль находится в рабочем состоянии. Как отметил лидер "Авто Евро Силы", приобрел он его в Европе по поручению.